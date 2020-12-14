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أول خطوة رسمية.. "بايدن" يتجه اليوم نحو البيت الأبيض

لحضور تصويت المجمع الانتخابي على منصبَي الرئيس ونائبه

يتخذ جو بايدن؛ اليوم، الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض، حيث "سيصوّت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، اليوم، لمنصبَي الرئيس ونائب الرئيس، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت".

ويتكون المجمع الانتخابي من 538 عضواً.. وبحسب نتائج التصويت، من المتوقع أن تكون الأغلبية لمصلحة بايدن؛ بـ 306 أصوات، مقابل 232 لترامب.

وبحسب "روسيا اليوم" يجب أن تتم الموافقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي من قبل الكونغرس بغرفتيه.. ومن المنتظر أن تعقد جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب في السادس من يناير المقبل، يتم خلالها فرز الأصوات الانتخابية.

ويتعيّن أن تكون المرحلة الأخيرة من الانتخابات تنصيب الرئيس الذي يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير ويباشر أعمال منصبه.

جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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أول خطوة رسمية.. "بايدن" يتجه اليوم نحو البيت الأبيض
سبق

يتخذ جو بايدن؛ اليوم، الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض، حيث "سيصوّت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، اليوم، لمنصبَي الرئيس ونائب الرئيس، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت".

ويتكون المجمع الانتخابي من 538 عضواً.. وبحسب نتائج التصويت، من المتوقع أن تكون الأغلبية لمصلحة بايدن؛ بـ 306 أصوات، مقابل 232 لترامب.

وبحسب "روسيا اليوم" يجب أن تتم الموافقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي من قبل الكونغرس بغرفتيه.. ومن المنتظر أن تعقد جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب في السادس من يناير المقبل، يتم خلالها فرز الأصوات الانتخابية.

ويتعيّن أن تكون المرحلة الأخيرة من الانتخابات تنصيب الرئيس الذي يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير ويباشر أعمال منصبه.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
10:48 AM

أول خطوة رسمية.. "بايدن" يتجه اليوم نحو البيت الأبيض

لحضور تصويت المجمع الانتخابي على منصبَي الرئيس ونائبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتخذ جو بايدن؛ اليوم، الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض، حيث "سيصوّت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، اليوم، لمنصبَي الرئيس ونائب الرئيس، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت".

ويتكون المجمع الانتخابي من 538 عضواً.. وبحسب نتائج التصويت، من المتوقع أن تكون الأغلبية لمصلحة بايدن؛ بـ 306 أصوات، مقابل 232 لترامب.

وبحسب "روسيا اليوم" يجب أن تتم الموافقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي من قبل الكونغرس بغرفتيه.. ومن المنتظر أن تعقد جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب في السادس من يناير المقبل، يتم خلالها فرز الأصوات الانتخابية.

ويتعيّن أن تكون المرحلة الأخيرة من الانتخابات تنصيب الرئيس الذي يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير ويباشر أعمال منصبه.

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