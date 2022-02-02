"سقيا الماء" تدشن موقعها شمال الرياض وتوقع عددًا من الاتفاقيات

بدأت برنامجها الموسمي الذي يُستهدف منه سقيا مليون صائم

دشّنت جمعية سقيا الماء فرعها في شمال مدينة الرياض، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب، وبحضور عدد من الوجهاء والمهتمين بالعمل الخيري.

ودشنت الجمعية برنامجها الموسمي "سقيا صائم" والذي يستهدف منه سقيا مليون صائم، ضمن مشاريع إفطار صائم، إضافة إلى توزيع المياه في الطرق والأماكن العامة؛ سعيًا من الجمعية إلى أن تكون مشاريعها شاملة ومتنوعة داخل مدينة الرياض وغيرها؛ ليستفيد أكبر عدد ممكن من أعمالها الاجتماعية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، لما في السقيا من خير كثير وأجر كبير.

وشهد حفل الافتتاح عددًا من الاتفاقيات، وتضم جمعية سقيا الماء 24 متطوعًا، وزعوا ما يقارب مليون عبوة مياه متعدد الأحجام داخل مدينة الرياض خلال العام 2021 م، شملت سقيا المساجد، وأيضًا سقيا المستشفيات، حيث يتم تأمين الماء للمستشفيات "الطوارئ وأماكن الانتظار" في منطقة الرياض والإشراف عليها، وتزويدها باستمرار، وسقيا المقابر، إضافة إلى تنفيذ مشروع سقيا الأماكن العامة، وهذا المشروع يهدف إلى توزيع الماء في الأماكن العامة (الممشى والحدائق العامة ونحوها) في منطقة الرياض.

وتتيح جمعية سقيا الماء التواصل مع المتبرعين والمستفيدين من خلال موقعها الإلكتروني https://sogyaalma.org.sa/، والذي يتضمّن المشاريع القائمة والمشاريع المؤقتة، إضافة إلى إمكانية وآلية التبرّع للجمعية.