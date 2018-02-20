أمن أحد رفيدة يضبط مصنعًا للخمور يديره مجهولون شرق المحافظة

ضبطت كميات معبأة في براميل ومدفونة تحت الأشجار وأدوات لإعداد المسكر

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة من الكشف عن مصنع للخمور، يديره مجهولون من الجنسية الإثيوبية في أحد المواقع شرق المحافظة، وضبطت كميات من الخمور مدفونة تحت الأشجار، وأدوات لإعدادها.

وأوضحت المصادر أنه بمتابعة من قائد دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، العقيد عبدالرحمن الخريص، تم ضبط مصنع للخمور بطريق الأزمة شرق المحافظة، يديره مجهولون من الجالية الإثيوبية، وتم التحفظ على الموقع لحين وصول جهة الاختصاص، وجرى تسليمه لضابط خفر الشرطة لإكمال اللازم.

وبيّنت المصادر أنه تم ضبط براميل معبأة بالخمور تحت الأشجار، ومدفونة في الأرض، وأسطوانات غاز، وأدوات أخرى لإعداد الخمور وترويجها.