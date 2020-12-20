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مدرب القادسية: الهلال سيظهر أمامنا بشكل مختلف.. لقاء صعب

شدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي القادسية التونسي يوسف المناعي، على أهمية وصعوبة مواجهة فريقه أمام متصدر الدوري الهلال، غداً الاثنين، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال "المناعي": نتوقع أن يظهر الهلال بمستوى فني مختلف عن المباراتين الأخيرتين اللتين خسرهما، لذا ندرك جيداً صعوبة وأهمية اللقاء لنا وللهلال أيضاً".


وزاد "المناعي" في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "اللاعبون متحفزون للعب ضد منافس على مستوى عالٍ مثل الهلال وبطبيعة الحال هي مواجهة خاصة، ونحاول التعامل مع المباراة على أنها لا تتعدى مباراة دوري، وبالتأكيد سنجد الهلال بوجه مغاير فمن النادر أن يتعثر حامل اللقب في ثلاث مباريات متتالية".
وتابع المناعي: "ضغط المباريات سيؤثر على كل الفرق، ومن الصعب اللعب كل أربعة أيام، فالجميع سيتأثر فنياً وبدنياً وذهنياً، وسنفقد رغبة لعب المباريات، وهاجسنا تجهيز اللاعبين لكل المباريات بروح انتصارية".

نادي القادسية يوسف المناعي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب القادسية: الهلال سيظهر أمامنا بشكل مختلف.. لقاء صعب
سبق

شدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي القادسية التونسي يوسف المناعي، على أهمية وصعوبة مواجهة فريقه أمام متصدر الدوري الهلال، غداً الاثنين، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال "المناعي": نتوقع أن يظهر الهلال بمستوى فني مختلف عن المباراتين الأخيرتين اللتين خسرهما، لذا ندرك جيداً صعوبة وأهمية اللقاء لنا وللهلال أيضاً".


وزاد "المناعي" في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "اللاعبون متحفزون للعب ضد منافس على مستوى عالٍ مثل الهلال وبطبيعة الحال هي مواجهة خاصة، ونحاول التعامل مع المباراة على أنها لا تتعدى مباراة دوري، وبالتأكيد سنجد الهلال بوجه مغاير فمن النادر أن يتعثر حامل اللقب في ثلاث مباريات متتالية".
وتابع المناعي: "ضغط المباريات سيؤثر على كل الفرق، ومن الصعب اللعب كل أربعة أيام، فالجميع سيتأثر فنياً وبدنياً وذهنياً، وسنفقد رغبة لعب المباريات، وهاجسنا تجهيز اللاعبين لكل المباريات بروح انتصارية".

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
07:52 PM

مدرب القادسية: الهلال سيظهر أمامنا بشكل مختلف.. لقاء صعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي القادسية التونسي يوسف المناعي، على أهمية وصعوبة مواجهة فريقه أمام متصدر الدوري الهلال، غداً الاثنين، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال "المناعي": نتوقع أن يظهر الهلال بمستوى فني مختلف عن المباراتين الأخيرتين اللتين خسرهما، لذا ندرك جيداً صعوبة وأهمية اللقاء لنا وللهلال أيضاً".


وزاد "المناعي" في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "اللاعبون متحفزون للعب ضد منافس على مستوى عالٍ مثل الهلال وبطبيعة الحال هي مواجهة خاصة، ونحاول التعامل مع المباراة على أنها لا تتعدى مباراة دوري، وبالتأكيد سنجد الهلال بوجه مغاير فمن النادر أن يتعثر حامل اللقب في ثلاث مباريات متتالية".
وتابع المناعي: "ضغط المباريات سيؤثر على كل الفرق، ومن الصعب اللعب كل أربعة أيام، فالجميع سيتأثر فنياً وبدنياً وذهنياً، وسنفقد رغبة لعب المباريات، وهاجسنا تجهيز اللاعبين لكل المباريات بروح انتصارية".

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