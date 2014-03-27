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العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان

سيدتان وطفلان كانوا يحاولون العبور عبر المنطقة الحدودية

عثرت السلطات اللبنانية على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد.

وقال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تم العثور "على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، تُوفوا بسبب البرد القارس".

وأضاف خضر؛ وفق روسيا اليوم، أنه "سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

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العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان
سبق

عثرت السلطات اللبنانية على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد.

وقال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تم العثور "على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، تُوفوا بسبب البرد القارس".

وأضاف خضر؛ وفق روسيا اليوم، أنه "سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:47 AM

العثور على جثث 4 سوريين تجمّدوا بسبب البرد على حدود لبنان

سيدتان وطفلان كانوا يحاولون العبور عبر المنطقة الحدودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت السلطات اللبنانية على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد.

وقال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على "تويتر"، إنه تم العثور "على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، تُوفوا بسبب البرد القارس".

وأضاف خضر؛ وفق روسيا اليوم، أنه "سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا".

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