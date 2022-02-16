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ارتفاع عالمي لأسعار "الهيل" بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية

أُثر انخفاض الإنتاج على الأسعار بالسعودية التي تعد الأكثر استيراداً للمنتج

كشفت مؤشرات عالمية عن ارتفاع ملحوظ لأسعار منتج (الهيل) في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة لانخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

وتفصيلاً، كشف موقع Investing العالمي وهو موقع رائد في مجال البورصة، والأفضل في تقديم خدمات مختلفة تشمل المؤشرات والعملات وغيرها أن أسعار الهيل في أحد أكبر البلدان المنتجة وهي الهند شهد ارتفاعاً كبيراً مؤخراً حيث ارتفع من 1,400 روبية (75 ريال سعودي) إلى أكثر من 4,000 روبية (210 ريالات) الشهر الماضي.

ورصد المؤشر أن سعر الهيل الهندي كان ثابتاً تقريباً منذ العام 2017 وحتى يناير 2019 ما بين 1,000 و1,500 روبية (50 - 80 ريالاً) قبل أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً وصل لأكثر من 100% بنهاية شهر ديسمبر الماضي نتيجة للعوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السعودية التي تعتبر الدولة الأولى عالمياً في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11,500 طن سنويًا.


‪يذكر أن السعودية تستورد الهيل من جواتيمالا التي تعتبر المصدر الأول بنسبة حوالي 70%، بعدها الهند بحوالي 30%، وتم مؤخراً إيقاف استيراد الهيل الهندي بسبب عدم التزام المنتجين بالمعايير التي حددتها الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي ألزمت التجار والموردين اعتباراً من 1/9/2019م بأن تكون إرسالية المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (بما فيها الهيل) والمستوردة من جمهورية الهند مصحوبة بشهادة مطابقة وتقارير فحوصات مخبرية من شركات المطابقة المعتمدة وهو ما لم تلتزم فيه الهند.

الهيل الآفات الزراعية الهند

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع عالمي لأسعار "الهيل" بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية
سبق

كشفت مؤشرات عالمية عن ارتفاع ملحوظ لأسعار منتج (الهيل) في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة لانخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

وتفصيلاً، كشف موقع Investing العالمي وهو موقع رائد في مجال البورصة، والأفضل في تقديم خدمات مختلفة تشمل المؤشرات والعملات وغيرها أن أسعار الهيل في أحد أكبر البلدان المنتجة وهي الهند شهد ارتفاعاً كبيراً مؤخراً حيث ارتفع من 1,400 روبية (75 ريال سعودي) إلى أكثر من 4,000 روبية (210 ريالات) الشهر الماضي.

ورصد المؤشر أن سعر الهيل الهندي كان ثابتاً تقريباً منذ العام 2017 وحتى يناير 2019 ما بين 1,000 و1,500 روبية (50 - 80 ريالاً) قبل أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً وصل لأكثر من 100% بنهاية شهر ديسمبر الماضي نتيجة للعوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السعودية التي تعتبر الدولة الأولى عالمياً في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11,500 طن سنويًا.


‪يذكر أن السعودية تستورد الهيل من جواتيمالا التي تعتبر المصدر الأول بنسبة حوالي 70%، بعدها الهند بحوالي 30%، وتم مؤخراً إيقاف استيراد الهيل الهندي بسبب عدم التزام المنتجين بالمعايير التي حددتها الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي ألزمت التجار والموردين اعتباراً من 1/9/2019م بأن تكون إرسالية المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (بما فيها الهيل) والمستوردة من جمهورية الهند مصحوبة بشهادة مطابقة وتقارير فحوصات مخبرية من شركات المطابقة المعتمدة وهو ما لم تلتزم فيه الهند.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:35 PM

ارتفاع عالمي لأسعار "الهيل" بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية

أُثر انخفاض الإنتاج على الأسعار بالسعودية التي تعد الأكثر استيراداً للمنتج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مؤشرات عالمية عن ارتفاع ملحوظ لأسعار منتج (الهيل) في معظم دول العالم في آخر سبعة أشهر نتيجة لانخفاض المحصول في عدد من الدول المنتجة بسبب العوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

وتفصيلاً، كشف موقع Investing العالمي وهو موقع رائد في مجال البورصة، والأفضل في تقديم خدمات مختلفة تشمل المؤشرات والعملات وغيرها أن أسعار الهيل في أحد أكبر البلدان المنتجة وهي الهند شهد ارتفاعاً كبيراً مؤخراً حيث ارتفع من 1,400 روبية (75 ريال سعودي) إلى أكثر من 4,000 روبية (210 ريالات) الشهر الماضي.

ورصد المؤشر أن سعر الهيل الهندي كان ثابتاً تقريباً منذ العام 2017 وحتى يناير 2019 ما بين 1,000 و1,500 روبية (50 - 80 ريالاً) قبل أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً وصل لأكثر من 100% بنهاية شهر ديسمبر الماضي نتيجة للعوامل الطبيعية والآفات الزراعية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السعودية التي تعتبر الدولة الأولى عالمياً في استيراد الهيل بكميات تقريبية تصل إلى 11,500 طن سنويًا.


‪يذكر أن السعودية تستورد الهيل من جواتيمالا التي تعتبر المصدر الأول بنسبة حوالي 70%، بعدها الهند بحوالي 30%، وتم مؤخراً إيقاف استيراد الهيل الهندي بسبب عدم التزام المنتجين بالمعايير التي حددتها الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي ألزمت التجار والموردين اعتباراً من 1/9/2019م بأن تكون إرسالية المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (بما فيها الهيل) والمستوردة من جمهورية الهند مصحوبة بشهادة مطابقة وتقارير فحوصات مخبرية من شركات المطابقة المعتمدة وهو ما لم تلتزم فيه الهند.

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