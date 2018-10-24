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"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم البرنامج العلمي الدعوي

يُشارك فيه عدد من الدعاة الرسميين والمتعاونين بجوامع المنطقة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال الفترة القادمة البرنامج العلمي الدعوي "حماية جناب التوحيد"، في نسخته الثانية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 -3-1443 والذي يشارك فيه عددٌ من الدعاة الرسميين والمتعاونين في جوامع ومساجد المنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج يشتمل على شرح كتاب الأصول الثلاثة في ثمانية مجالس، وشرح القواعد الأربع في ثلاثة مجالس، وشرح كتاب التوحيد في سبعة وستين مجلسًا، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في تسعة جوامع.

كما أوضح العصيمي أن البرنامج يهدف لتثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس، وتنمية محبة الله وتعظيمه وخشيته في قلوبهم وفهم الإسلام فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الغلو والجفاء ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم ونشر الوعي الإيجابي الوسطي لمواجهة الأفكار الهدامة وقطع الطريق على من استغل التوحيد لتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بحجة مخالفتهم له.

وفي الختام شكر الدكتور العصيمي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته الكريمة لهذا البرنامج وغيره والتي تأتي لتبصير الناس بأمور دينهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم البرنامج العلمي الدعوي
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال الفترة القادمة البرنامج العلمي الدعوي "حماية جناب التوحيد"، في نسخته الثانية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 -3-1443 والذي يشارك فيه عددٌ من الدعاة الرسميين والمتعاونين في جوامع ومساجد المنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج يشتمل على شرح كتاب الأصول الثلاثة في ثمانية مجالس، وشرح القواعد الأربع في ثلاثة مجالس، وشرح كتاب التوحيد في سبعة وستين مجلسًا، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في تسعة جوامع.

كما أوضح العصيمي أن البرنامج يهدف لتثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس، وتنمية محبة الله وتعظيمه وخشيته في قلوبهم وفهم الإسلام فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الغلو والجفاء ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم ونشر الوعي الإيجابي الوسطي لمواجهة الأفكار الهدامة وقطع الطريق على من استغل التوحيد لتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بحجة مخالفتهم له.

وفي الختام شكر الدكتور العصيمي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته الكريمة لهذا البرنامج وغيره والتي تأتي لتبصير الناس بأمور دينهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:55 PM

"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم البرنامج العلمي الدعوي

يُشارك فيه عدد من الدعاة الرسميين والمتعاونين بجوامع المنطقة

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علي حفول - نجران
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال الفترة القادمة البرنامج العلمي الدعوي "حماية جناب التوحيد"، في نسخته الثانية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 -3-1443 والذي يشارك فيه عددٌ من الدعاة الرسميين والمتعاونين في جوامع ومساجد المنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج يشتمل على شرح كتاب الأصول الثلاثة في ثمانية مجالس، وشرح القواعد الأربع في ثلاثة مجالس، وشرح كتاب التوحيد في سبعة وستين مجلسًا، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في تسعة جوامع.

كما أوضح العصيمي أن البرنامج يهدف لتثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس، وتنمية محبة الله وتعظيمه وخشيته في قلوبهم وفهم الإسلام فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الغلو والجفاء ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم ونشر الوعي الإيجابي الوسطي لمواجهة الأفكار الهدامة وقطع الطريق على من استغل التوحيد لتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بحجة مخالفتهم له.

وفي الختام شكر الدكتور العصيمي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته الكريمة لهذا البرنامج وغيره والتي تأتي لتبصير الناس بأمور دينهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري.

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