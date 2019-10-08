النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثبيتي" يكرم المشاركين في برامج "اليوم الوطني"

التقى منسق ثقافة وفنون القريات بمناسبة يوم المعلم

كرّم مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الاثنين، بمكتبه، المشاركين في برامج "اليوم الوطني التاسع والثمانين"، للإدارة.

وجاء التكريم لكل من: المستشار التعليمي، الدكتور معاوية سليمان الكويليت، ومدير قسم الإشراف التربوي، صالح حماد العنزي، ومدير الإعلام والاتصال، سعود نافع الشراري، ومشرف الأستوديو التعليمي، سلمان علي المطرفي، ومدير الخدمات العامة، بشير نومان الشراري، ورئيس الأمن الإداري، عبدالعزيز أحمد العسيري، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من طالبات الابتدائية الرابعة، وشكرهم على مجهوداتهم.

وثمّن الدكتور الثبيتي، جهود قسم النشاط الطلابي وإنجازاته بقيادة رحيل سليم العبدلي، واللجان المشاركة، مشيدًا بالجهود المبذولة التي يقدمونها، وداعيًا الله -عز وجل - للجميع مزيدًا من التقدم والنجاح والإنجازات النوعية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرفعة.

من جهة أخرى، و‏احتفاءً باليوم العالمي للمعلم، التقى مدير التعليم، الدكتور محمد الثبيتي، بمكتبه، منسق الثقافة والفنون، حمدان الجريد.

ونوه "الثبيتي" بالجهود التي تبذلها إدارة التعليم بالاهتمام بالمعلم ومكانته وتذليل كل الصعوبات التي تعيق رفع مستوى أدائه وتطوره.

كما قدم منسق الثقافة والفنون، تقديره لكل معلم ولدورهم المحوري والهام ببناء المجتمع وتطويره ورفعة الوطن، وقدم الفنان التشكيلي ‎هادي العودة، لوحة فنية، لمدير التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الثبيتي" يكرم المشاركين في برامج "اليوم الوطني"
سبق

كرّم مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الاثنين، بمكتبه، المشاركين في برامج "اليوم الوطني التاسع والثمانين"، للإدارة.

وجاء التكريم لكل من: المستشار التعليمي، الدكتور معاوية سليمان الكويليت، ومدير قسم الإشراف التربوي، صالح حماد العنزي، ومدير الإعلام والاتصال، سعود نافع الشراري، ومشرف الأستوديو التعليمي، سلمان علي المطرفي، ومدير الخدمات العامة، بشير نومان الشراري، ورئيس الأمن الإداري، عبدالعزيز أحمد العسيري، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من طالبات الابتدائية الرابعة، وشكرهم على مجهوداتهم.

وثمّن الدكتور الثبيتي، جهود قسم النشاط الطلابي وإنجازاته بقيادة رحيل سليم العبدلي، واللجان المشاركة، مشيدًا بالجهود المبذولة التي يقدمونها، وداعيًا الله -عز وجل - للجميع مزيدًا من التقدم والنجاح والإنجازات النوعية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرفعة.

من جهة أخرى، و‏احتفاءً باليوم العالمي للمعلم، التقى مدير التعليم، الدكتور محمد الثبيتي، بمكتبه، منسق الثقافة والفنون، حمدان الجريد.

ونوه "الثبيتي" بالجهود التي تبذلها إدارة التعليم بالاهتمام بالمعلم ومكانته وتذليل كل الصعوبات التي تعيق رفع مستوى أدائه وتطوره.

كما قدم منسق الثقافة والفنون، تقديره لكل معلم ولدورهم المحوري والهام ببناء المجتمع وتطويره ورفعة الوطن، وقدم الفنان التشكيلي ‎هادي العودة، لوحة فنية، لمدير التعليم.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:27 PM

"الثبيتي" يكرم المشاركين في برامج "اليوم الوطني"

التقى منسق ثقافة وفنون القريات بمناسبة يوم المعلم

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
76

كرّم مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الاثنين، بمكتبه، المشاركين في برامج "اليوم الوطني التاسع والثمانين"، للإدارة.

وجاء التكريم لكل من: المستشار التعليمي، الدكتور معاوية سليمان الكويليت، ومدير قسم الإشراف التربوي، صالح حماد العنزي، ومدير الإعلام والاتصال، سعود نافع الشراري، ومشرف الأستوديو التعليمي، سلمان علي المطرفي، ومدير الخدمات العامة، بشير نومان الشراري، ورئيس الأمن الإداري، عبدالعزيز أحمد العسيري، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من طالبات الابتدائية الرابعة، وشكرهم على مجهوداتهم.

وثمّن الدكتور الثبيتي، جهود قسم النشاط الطلابي وإنجازاته بقيادة رحيل سليم العبدلي، واللجان المشاركة، مشيدًا بالجهود المبذولة التي يقدمونها، وداعيًا الله -عز وجل - للجميع مزيدًا من التقدم والنجاح والإنجازات النوعية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرفعة.

من جهة أخرى، و‏احتفاءً باليوم العالمي للمعلم، التقى مدير التعليم، الدكتور محمد الثبيتي، بمكتبه، منسق الثقافة والفنون، حمدان الجريد.

ونوه "الثبيتي" بالجهود التي تبذلها إدارة التعليم بالاهتمام بالمعلم ومكانته وتذليل كل الصعوبات التي تعيق رفع مستوى أدائه وتطوره.

كما قدم منسق الثقافة والفنون، تقديره لكل معلم ولدورهم المحوري والهام ببناء المجتمع وتطويره ورفعة الوطن، وقدم الفنان التشكيلي ‎هادي العودة، لوحة فنية، لمدير التعليم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,759
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,593
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,658
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,344

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة