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المديرية العامة للدفاع المدني تجري اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراء اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصّة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتباراً من يوم الإثنين 3 / 7 / 1442 هـ، الموافق 15 / 2 / 2021 حتى يوم الإثنين 10 / 7 / 1442 هـ، الموافق 22 / 2 / 2021، في الساعة السادسة مساءً.

وتنوّه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصّة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصّية تحدّد موعد بثّها.

تأتي المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصّية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

الدفاع المدني

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المديرية العامة للدفاع المدني تجري اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ
سبق

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراء اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصّة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتباراً من يوم الإثنين 3 / 7 / 1442 هـ، الموافق 15 / 2 / 2021 حتى يوم الإثنين 10 / 7 / 1442 هـ، الموافق 22 / 2 / 2021، في الساعة السادسة مساءً.

وتنوّه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصّة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصّية تحدّد موعد بثّها.

تأتي المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصّية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:44 PM

المديرية العامة للدفاع المدني تجري اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,114

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراء اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصّة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتباراً من يوم الإثنين 3 / 7 / 1442 هـ، الموافق 15 / 2 / 2021 حتى يوم الإثنين 10 / 7 / 1442 هـ، الموافق 22 / 2 / 2021، في الساعة السادسة مساءً.

وتنوّه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصّة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصّية تحدّد موعد بثّها.

تأتي المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصّية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

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