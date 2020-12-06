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شاهد.. تدشين جناح "الداخلية" و"سدايا" في معرض جيتكس 2020

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تشارك للمرة الأولى كجهة عارضة

قالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إنها دشنت اليوم ووزارة الداخلية جناحيهما في معرض جيتكس 2020 المقام في مدينة دبي من 6 إلى 10 ديسمبر 2020م.

وأوضحت سدايا أن ذلك جاء بحضور الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس سدايا الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وتشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، للمرة الأولى كجهة عارضة في الحدث الدولي، الذي يعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وقام الدكتور عبدالله الغامدي رئيس سدايا، بافتتاح الجناح الافتراضي للهيئة، الذي سيحتضن جميع الجهات التابعة لها، وهي: مـركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض، ستقوم «سدايا» باستعراض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، كوفيد-19، إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

ويستضيف «جيتكس» أكثر من 1200 شركة من أكثر من 60 دولة، إضافةً إلى 350 متحدثًا يناقشون أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليل البيني، والأمن الإلكتروني والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة والاقتصادات الرقمية ومستقبل التنقل والبلوك تشين.

كما يستضيف «جيتكس» أجنحة لبعض الدول المبتكرة من حول العالم بما فيها السعودية، وإيطاليا، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونج كونج، والولايات المتحدة، واليابان، وغيرها.

ويشهد «جيتكس» حضور نخبة من أقوى المبتكرين والمبدعين العالميين، بمن فيهم بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورائد الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية الذي أسهم في جهود القضاء على الملاريا بالتعاون مع بيل جيتس، وساعد في بناء سفن الفضاء مع جيف بيزوس في «بلو أوريجن»، وبريان سيلي الذي قد يكون الهاكر الأخلاقي الوحيد الذي اخترق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والدكتور سيث دوبرين كبير مسؤولي البيانات في «آي بي إم كلاود آند كوجنيتيف سوفت وير»، ونائب الرئيس ورئيس قسم البيانات في «آي بي إم أناليتيك» الذي أسس فريق «داتا ساينس إليت» الشهير، ومنصور حنيف، المدير التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا الرقمية في «نيوم»، الذي يعمل حاليًّا على تقديم البنية التحتية للاتصالات في مشروع المدينة الأكثر تطورًا عبر التاريخ.

كما سيشارك رواد الأعمال البارزون بخبراتهم مع الشركات الناشئة الطامحة عبر ما يزيد على 280 ساعة من المحتوى، الذي يغطي قطاعات متنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تدشين جناح "الداخلية" و"سدايا" في معرض جيتكس 2020
سبق

قالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إنها دشنت اليوم ووزارة الداخلية جناحيهما في معرض جيتكس 2020 المقام في مدينة دبي من 6 إلى 10 ديسمبر 2020م.

وأوضحت سدايا أن ذلك جاء بحضور الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس سدايا الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وتشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، للمرة الأولى كجهة عارضة في الحدث الدولي، الذي يعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وقام الدكتور عبدالله الغامدي رئيس سدايا، بافتتاح الجناح الافتراضي للهيئة، الذي سيحتضن جميع الجهات التابعة لها، وهي: مـركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض، ستقوم «سدايا» باستعراض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، كوفيد-19، إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

ويستضيف «جيتكس» أكثر من 1200 شركة من أكثر من 60 دولة، إضافةً إلى 350 متحدثًا يناقشون أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليل البيني، والأمن الإلكتروني والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة والاقتصادات الرقمية ومستقبل التنقل والبلوك تشين.

كما يستضيف «جيتكس» أجنحة لبعض الدول المبتكرة من حول العالم بما فيها السعودية، وإيطاليا، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونج كونج، والولايات المتحدة، واليابان، وغيرها.

ويشهد «جيتكس» حضور نخبة من أقوى المبتكرين والمبدعين العالميين، بمن فيهم بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورائد الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية الذي أسهم في جهود القضاء على الملاريا بالتعاون مع بيل جيتس، وساعد في بناء سفن الفضاء مع جيف بيزوس في «بلو أوريجن»، وبريان سيلي الذي قد يكون الهاكر الأخلاقي الوحيد الذي اخترق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والدكتور سيث دوبرين كبير مسؤولي البيانات في «آي بي إم كلاود آند كوجنيتيف سوفت وير»، ونائب الرئيس ورئيس قسم البيانات في «آي بي إم أناليتيك» الذي أسس فريق «داتا ساينس إليت» الشهير، ومنصور حنيف، المدير التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا الرقمية في «نيوم»، الذي يعمل حاليًّا على تقديم البنية التحتية للاتصالات في مشروع المدينة الأكثر تطورًا عبر التاريخ.

كما سيشارك رواد الأعمال البارزون بخبراتهم مع الشركات الناشئة الطامحة عبر ما يزيد على 280 ساعة من المحتوى، الذي يغطي قطاعات متنوعة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:03 PM

شاهد.. تدشين جناح "الداخلية" و"سدايا" في معرض جيتكس 2020

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تشارك للمرة الأولى كجهة عارضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إنها دشنت اليوم ووزارة الداخلية جناحيهما في معرض جيتكس 2020 المقام في مدينة دبي من 6 إلى 10 ديسمبر 2020م.

وأوضحت سدايا أن ذلك جاء بحضور الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس سدايا الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وتشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، للمرة الأولى كجهة عارضة في الحدث الدولي، الذي يعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وقام الدكتور عبدالله الغامدي رئيس سدايا، بافتتاح الجناح الافتراضي للهيئة، الذي سيحتضن جميع الجهات التابعة لها، وهي: مـركز المعلومات الوطني، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض، ستقوم «سدايا» باستعراض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، كوفيد-19، إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

ويستضيف «جيتكس» أكثر من 1200 شركة من أكثر من 60 دولة، إضافةً إلى 350 متحدثًا يناقشون أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليل البيني، والأمن الإلكتروني والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة والاقتصادات الرقمية ومستقبل التنقل والبلوك تشين.

كما يستضيف «جيتكس» أجنحة لبعض الدول المبتكرة من حول العالم بما فيها السعودية، وإيطاليا، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونج كونج، والولايات المتحدة، واليابان، وغيرها.

ويشهد «جيتكس» حضور نخبة من أقوى المبتكرين والمبدعين العالميين، بمن فيهم بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورائد الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية الذي أسهم في جهود القضاء على الملاريا بالتعاون مع بيل جيتس، وساعد في بناء سفن الفضاء مع جيف بيزوس في «بلو أوريجن»، وبريان سيلي الذي قد يكون الهاكر الأخلاقي الوحيد الذي اخترق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والدكتور سيث دوبرين كبير مسؤولي البيانات في «آي بي إم كلاود آند كوجنيتيف سوفت وير»، ونائب الرئيس ورئيس قسم البيانات في «آي بي إم أناليتيك» الذي أسس فريق «داتا ساينس إليت» الشهير، ومنصور حنيف، المدير التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا الرقمية في «نيوم»، الذي يعمل حاليًّا على تقديم البنية التحتية للاتصالات في مشروع المدينة الأكثر تطورًا عبر التاريخ.

كما سيشارك رواد الأعمال البارزون بخبراتهم مع الشركات الناشئة الطامحة عبر ما يزيد على 280 ساعة من المحتوى، الذي يغطي قطاعات متنوعة.

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