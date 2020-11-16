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"الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها"

بعد بيانهم حول جماعة "الإخوان" الإرهابية

تفاعل الشاعر عياد بن صالح الصعيقري الحربي، مع بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام الحنيف، بقصيدة "الدولة اللي ماينكّس علمها".

وجاءت القصيدة كالتالي:

محمد اللي لا نوى قول وأفعال

روسٍ تحت رجله وروس احترمها

كم دولةٍ من سطوته صابها ذلال

من يعترض غيض الملوك وحدمها

وأحزاب راحت ما بقى حتى الأطلال

محدٍ عرف وجودها من عدمها

راح الأخونجي والخطر بعدهم زال

روس الفتن اللي ولاها إلـ صنمها

بين "أردوغان" و"مرسي" الولاء مال

ضاعت مباديها وضاعت قيمها

وكم ضيعوا بأفكارهم ناس جهّال

لكنّ راع الحزم سيفه حسمها

جحّادة المعروف عبّادة ريال

تلبس لباس الدين لكن فهمها

نجل الملوك وهيبته تازن جبال

نجل الملوك اللي كبيرة هممها

وأهل الفساد اللي تبجح بالأموال

كلٍ يدور فرصةٍ يغتنمها

راحو مراح اللي غدى بأشهب اللال

وهذي نهاية اللي باعت ذممها

له وقفةٍ دون الوطن ما بها جدال

كل العرب تشهد وتشهد عجمها

بنى لنا هيبة بقت عبر الأجيال

بالدولة اللي ما ينكّس علمها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها"
سبق

تفاعل الشاعر عياد بن صالح الصعيقري الحربي، مع بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام الحنيف، بقصيدة "الدولة اللي ماينكّس علمها".

وجاءت القصيدة كالتالي:

محمد اللي لا نوى قول وأفعال

روسٍ تحت رجله وروس احترمها

كم دولةٍ من سطوته صابها ذلال

من يعترض غيض الملوك وحدمها

وأحزاب راحت ما بقى حتى الأطلال

محدٍ عرف وجودها من عدمها

راح الأخونجي والخطر بعدهم زال

روس الفتن اللي ولاها إلـ صنمها

بين "أردوغان" و"مرسي" الولاء مال

ضاعت مباديها وضاعت قيمها

وكم ضيعوا بأفكارهم ناس جهّال

لكنّ راع الحزم سيفه حسمها

جحّادة المعروف عبّادة ريال

تلبس لباس الدين لكن فهمها

نجل الملوك وهيبته تازن جبال

نجل الملوك اللي كبيرة هممها

وأهل الفساد اللي تبجح بالأموال

كلٍ يدور فرصةٍ يغتنمها

راحو مراح اللي غدى بأشهب اللال

وهذي نهاية اللي باعت ذممها

له وقفةٍ دون الوطن ما بها جدال

كل العرب تشهد وتشهد عجمها

بنى لنا هيبة بقت عبر الأجيال

بالدولة اللي ما ينكّس علمها

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
06:55 PM

"الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها"

بعد بيانهم حول جماعة "الإخوان" الإرهابية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
585

تفاعل الشاعر عياد بن صالح الصعيقري الحربي، مع بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام الحنيف، بقصيدة "الدولة اللي ماينكّس علمها".

وجاءت القصيدة كالتالي:

محمد اللي لا نوى قول وأفعال

روسٍ تحت رجله وروس احترمها

كم دولةٍ من سطوته صابها ذلال

من يعترض غيض الملوك وحدمها

وأحزاب راحت ما بقى حتى الأطلال

محدٍ عرف وجودها من عدمها

راح الأخونجي والخطر بعدهم زال

روس الفتن اللي ولاها إلـ صنمها

بين "أردوغان" و"مرسي" الولاء مال

ضاعت مباديها وضاعت قيمها

وكم ضيعوا بأفكارهم ناس جهّال

لكنّ راع الحزم سيفه حسمها

جحّادة المعروف عبّادة ريال

تلبس لباس الدين لكن فهمها

نجل الملوك وهيبته تازن جبال

نجل الملوك اللي كبيرة هممها

وأهل الفساد اللي تبجح بالأموال

كلٍ يدور فرصةٍ يغتنمها

راحو مراح اللي غدى بأشهب اللال

وهذي نهاية اللي باعت ذممها

له وقفةٍ دون الوطن ما بها جدال

كل العرب تشهد وتشهد عجمها

بنى لنا هيبة بقت عبر الأجيال

بالدولة اللي ما ينكّس علمها

اعلان

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