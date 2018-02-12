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صفعة الحليف.. روسيا تتهم تركيا بتحويل الأوضاع إلى الأسوأ في شمال سوريا

عقب تهديد "أردوغان" بضرب نظام الأسد في أي مكان

أعلنت روسيا اليوم (الأربعاء) أن وجود قوات ومدرعات تركية في منطقة إدلب بسوريا يجعل الوضع أسوأ بكثير، وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية، وذلك في صفعة جديدة من جانب روسيا إلى حليفتها تركيا، اللتين أبرمتا اتفاقًا للتنسيق بينهما في شمال سوريا.

ووفقًا لـ"رويترز"، جاءت شكوى وزارة الدفاع الروسية في بيان بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجيش التركي سيضرب النظام السوري المدعوم من روسيا جوًّا أو برًّا في أي مكان بسوريا إذا تعرض أي جندي تركي آخر لأذى، مع محاولة نظام بشار الأسد استعادة السيطرة على محافظة إدلب.

روسيا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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صفعة الحليف.. روسيا تتهم تركيا بتحويل الأوضاع إلى الأسوأ في شمال سوريا
سبق

أعلنت روسيا اليوم (الأربعاء) أن وجود قوات ومدرعات تركية في منطقة إدلب بسوريا يجعل الوضع أسوأ بكثير، وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية، وذلك في صفعة جديدة من جانب روسيا إلى حليفتها تركيا، اللتين أبرمتا اتفاقًا للتنسيق بينهما في شمال سوريا.

ووفقًا لـ"رويترز"، جاءت شكوى وزارة الدفاع الروسية في بيان بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجيش التركي سيضرب النظام السوري المدعوم من روسيا جوًّا أو برًّا في أي مكان بسوريا إذا تعرض أي جندي تركي آخر لأذى، مع محاولة نظام بشار الأسد استعادة السيطرة على محافظة إدلب.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:20 PM

صفعة الحليف.. روسيا تتهم تركيا بتحويل الأوضاع إلى الأسوأ في شمال سوريا

عقب تهديد "أردوغان" بضرب نظام الأسد في أي مكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا اليوم (الأربعاء) أن وجود قوات ومدرعات تركية في منطقة إدلب بسوريا يجعل الوضع أسوأ بكثير، وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية، وذلك في صفعة جديدة من جانب روسيا إلى حليفتها تركيا، اللتين أبرمتا اتفاقًا للتنسيق بينهما في شمال سوريا.

ووفقًا لـ"رويترز"، جاءت شكوى وزارة الدفاع الروسية في بيان بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الجيش التركي سيضرب النظام السوري المدعوم من روسيا جوًّا أو برًّا في أي مكان بسوريا إذا تعرض أي جندي تركي آخر لأذى، مع محاولة نظام بشار الأسد استعادة السيطرة على محافظة إدلب.

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