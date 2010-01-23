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"الرويلي" يستعرض سُبل تعزيز العلاقات مع مسؤول بـ"الشيوخ" الفرنسي

ناقش خلال لقائه بباريس عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كرستيان كامبون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سفارة السعودية لدى فرنسا سفارة خادم الحرمين في فرنسا فرنسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي" يستعرض سُبل تعزيز العلاقات مع مسؤول بـ"الشيوخ" الفرنسي
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كرستيان كامبون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
12:57 AM

"الرويلي" يستعرض سُبل تعزيز العلاقات مع مسؤول بـ"الشيوخ" الفرنسي

ناقش خلال لقائه بباريس عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كرستيان كامبون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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