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جدة.. 464 منظاراً تشخيصياً وعلاجياً بمجمع الملك عبدالله خلال 6 أشهر

للحالات الطارئة والمحولة بينها الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات

أُجري في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 464 فحص منظار ما بين فحص تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي خلال النصف الثاني من عام 2020م.

وأوضحت صحة جدة أن الفحوص تنوعت ما بين فحوص تشخيصية وفحوص علاجية للحالات الطارئة النازفة وبينهم الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات وتركيب أنبوب للتغذية عن طريق جدار المعدة لمرضى المجمع الطبي والحالات القادمة المحولة بالتنسيق الطبي من المستشفيات العامة الأخرى التابعة للمنظومة الصحية الطبية لوزارة الصحة بمحافظة جدة.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي يعد من الأقسام الطبية المتخصصة في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الوبائي، ومنها: أمراض التهاب الأمعاء المزمن (مرض كرونز والالتهاب التقرحي) ومتلازمة القولون المتهيج، إضافة إلى تشخيص سرطانات الجهاز الهضمي وتشخيص وعلاج جرثومة المعدة.

ويتميز القسم بوجود كوادر طبية وفنية وتمريضية مؤهلة وذوي خبرة وكفاءة عالية، إضافةً إلى توافر أجهزة حديثة طبية متطورة، كما توسع القسم أخيراً في تقديم خدماته الطبية العلاجية، حيث أتاح خدمة علاجية لعلاج ناسور المريء عن طريق وضع دعامة في المريء التي تساعد على التئام الناسور بدلاً من التدخل الجراحي والمعمول به حالياً بمستشفيات المنطقة.

وفي السياق نفسه شهد القسم تطوراً خلال الشهر الحالي من عام 2021 ميلادي، حيث تم إجراء 106 فحوص منظار ما بين مناظير تشخيصية وعلاجية وتركيب أنبوب تغذية عن طريق جدار المعدة وأخرى تصل للأمعاء الدقيقة يؤخذ عن طريقها علاج الشلل الرعاش، وأيضاً تمّت زيادة الطاقة الاستيعابية لعيادات الجهاز الهضمي والمناظير الخارجية لتصبح 7 عيادات جهاز هضمي ومناظير أسبوعياً مع البدء بإجراءات إضافة عيادة متخصصة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابي والتقرحي المزمن.

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جدة.. 464 منظاراً تشخيصياً وعلاجياً بمجمع الملك عبدالله خلال 6 أشهر
سبق

أُجري في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 464 فحص منظار ما بين فحص تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي خلال النصف الثاني من عام 2020م.

وأوضحت صحة جدة أن الفحوص تنوعت ما بين فحوص تشخيصية وفحوص علاجية للحالات الطارئة النازفة وبينهم الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات وتركيب أنبوب للتغذية عن طريق جدار المعدة لمرضى المجمع الطبي والحالات القادمة المحولة بالتنسيق الطبي من المستشفيات العامة الأخرى التابعة للمنظومة الصحية الطبية لوزارة الصحة بمحافظة جدة.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي يعد من الأقسام الطبية المتخصصة في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الوبائي، ومنها: أمراض التهاب الأمعاء المزمن (مرض كرونز والالتهاب التقرحي) ومتلازمة القولون المتهيج، إضافة إلى تشخيص سرطانات الجهاز الهضمي وتشخيص وعلاج جرثومة المعدة.

ويتميز القسم بوجود كوادر طبية وفنية وتمريضية مؤهلة وذوي خبرة وكفاءة عالية، إضافةً إلى توافر أجهزة حديثة طبية متطورة، كما توسع القسم أخيراً في تقديم خدماته الطبية العلاجية، حيث أتاح خدمة علاجية لعلاج ناسور المريء عن طريق وضع دعامة في المريء التي تساعد على التئام الناسور بدلاً من التدخل الجراحي والمعمول به حالياً بمستشفيات المنطقة.

وفي السياق نفسه شهد القسم تطوراً خلال الشهر الحالي من عام 2021 ميلادي، حيث تم إجراء 106 فحوص منظار ما بين مناظير تشخيصية وعلاجية وتركيب أنبوب تغذية عن طريق جدار المعدة وأخرى تصل للأمعاء الدقيقة يؤخذ عن طريقها علاج الشلل الرعاش، وأيضاً تمّت زيادة الطاقة الاستيعابية لعيادات الجهاز الهضمي والمناظير الخارجية لتصبح 7 عيادات جهاز هضمي ومناظير أسبوعياً مع البدء بإجراءات إضافة عيادة متخصصة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابي والتقرحي المزمن.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:31 PM

جدة.. 464 منظاراً تشخيصياً وعلاجياً بمجمع الملك عبدالله خلال 6 أشهر

للحالات الطارئة والمحولة بينها الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات

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محمد حضاض - جدة
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أُجري في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 464 فحص منظار ما بين فحص تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي خلال النصف الثاني من عام 2020م.

وأوضحت صحة جدة أن الفحوص تنوعت ما بين فحوص تشخيصية وفحوص علاجية للحالات الطارئة النازفة وبينهم الفحص المبكر لسرطان القولون واستئصال اللحميات وتركيب أنبوب للتغذية عن طريق جدار المعدة لمرضى المجمع الطبي والحالات القادمة المحولة بالتنسيق الطبي من المستشفيات العامة الأخرى التابعة للمنظومة الصحية الطبية لوزارة الصحة بمحافظة جدة.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي يعد من الأقسام الطبية المتخصصة في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الوبائي، ومنها: أمراض التهاب الأمعاء المزمن (مرض كرونز والالتهاب التقرحي) ومتلازمة القولون المتهيج، إضافة إلى تشخيص سرطانات الجهاز الهضمي وتشخيص وعلاج جرثومة المعدة.

ويتميز القسم بوجود كوادر طبية وفنية وتمريضية مؤهلة وذوي خبرة وكفاءة عالية، إضافةً إلى توافر أجهزة حديثة طبية متطورة، كما توسع القسم أخيراً في تقديم خدماته الطبية العلاجية، حيث أتاح خدمة علاجية لعلاج ناسور المريء عن طريق وضع دعامة في المريء التي تساعد على التئام الناسور بدلاً من التدخل الجراحي والمعمول به حالياً بمستشفيات المنطقة.

وفي السياق نفسه شهد القسم تطوراً خلال الشهر الحالي من عام 2021 ميلادي، حيث تم إجراء 106 فحوص منظار ما بين مناظير تشخيصية وعلاجية وتركيب أنبوب تغذية عن طريق جدار المعدة وأخرى تصل للأمعاء الدقيقة يؤخذ عن طريقها علاج الشلل الرعاش، وأيضاً تمّت زيادة الطاقة الاستيعابية لعيادات الجهاز الهضمي والمناظير الخارجية لتصبح 7 عيادات جهاز هضمي ومناظير أسبوعياً مع البدء بإجراءات إضافة عيادة متخصصة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابي والتقرحي المزمن.

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