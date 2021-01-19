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الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى

لدوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.

وأوضح الرئيس ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الوسام يأتي تقدیرًا للجهود المشهودة التي قام بها ملك البحرين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین أمريكا والبحرين، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل؛ مؤكدًا أن مملكة البحرين حليف استراتيجي ثابت، وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

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الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى
سبق

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.

وأوضح الرئيس ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الوسام يأتي تقدیرًا للجهود المشهودة التي قام بها ملك البحرين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین أمريكا والبحرين، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل؛ مؤكدًا أن مملكة البحرين حليف استراتيجي ثابت، وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:32 AM

الرئيس الأمريكي يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى

لدوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.

وأوضح الرئيس ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الوسام يأتي تقدیرًا للجهود المشهودة التي قام بها ملك البحرين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین أمريكا والبحرين، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل؛ مؤكدًا أن مملكة البحرين حليف استراتيجي ثابت، وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

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