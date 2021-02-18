النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة المقاولين ولجنة المهن الاستشارية

لاستعراض استراتيجية سوق العمل ومناقشة أبرز التحديات

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض استراتيجية سوق العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال المقاولات والمهن الاستشارية ووضع الحلول لمعالجتها.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الاستراتيجية وأبرز منجزات الوزارة ومبادراتها وبرامجها وقراراتها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين، ومنها قيادة الوزارة لملف مجموعة التوظيف التابع لمجموعة العشرين في عام 2020 وإطلاق خارطة الطريق للشباب 2025 وإنشاء شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية وقيادة المملكة لهذه المبادرة وإطلاق إجراءات التعامل مع جائحة كورونا بما تشمله من تنسيق دولي لدعم أسواق العمل والمحافظة على الوظائف واعتماد خيارات سياسات توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل أنماط العمل الجديدة.

وفي نهاية العرض؛ أثرى المتداخلون اللقاء بالحديث حول التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات والمهن الاستشارية ومناقشة أبرز المقترحات لمعالجتها. ودعا المهندس الراجحي إلى عقد المزيد من ورش العمل مع كافة القطاعات لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم والتشارك في وضع الحلول الجذرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة المقاولين ولجنة المهن الاستشارية
سبق

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض استراتيجية سوق العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال المقاولات والمهن الاستشارية ووضع الحلول لمعالجتها.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الاستراتيجية وأبرز منجزات الوزارة ومبادراتها وبرامجها وقراراتها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين، ومنها قيادة الوزارة لملف مجموعة التوظيف التابع لمجموعة العشرين في عام 2020 وإطلاق خارطة الطريق للشباب 2025 وإنشاء شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية وقيادة المملكة لهذه المبادرة وإطلاق إجراءات التعامل مع جائحة كورونا بما تشمله من تنسيق دولي لدعم أسواق العمل والمحافظة على الوظائف واعتماد خيارات سياسات توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل أنماط العمل الجديدة.

وفي نهاية العرض؛ أثرى المتداخلون اللقاء بالحديث حول التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات والمهن الاستشارية ومناقشة أبرز المقترحات لمعالجتها. ودعا المهندس الراجحي إلى عقد المزيد من ورش العمل مع كافة القطاعات لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم والتشارك في وضع الحلول الجذرية.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
05:05 PM

"الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة المقاولين ولجنة المهن الاستشارية

لاستعراض استراتيجية سوق العمل ومناقشة أبرز التحديات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
48

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض استراتيجية سوق العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال المقاولات والمهن الاستشارية ووضع الحلول لمعالجتها.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الاستراتيجية وأبرز منجزات الوزارة ومبادراتها وبرامجها وقراراتها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين، ومنها قيادة الوزارة لملف مجموعة التوظيف التابع لمجموعة العشرين في عام 2020 وإطلاق خارطة الطريق للشباب 2025 وإنشاء شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية وقيادة المملكة لهذه المبادرة وإطلاق إجراءات التعامل مع جائحة كورونا بما تشمله من تنسيق دولي لدعم أسواق العمل والمحافظة على الوظائف واعتماد خيارات سياسات توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل أنماط العمل الجديدة.

وفي نهاية العرض؛ أثرى المتداخلون اللقاء بالحديث حول التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات والمهن الاستشارية ومناقشة أبرز المقترحات لمعالجتها. ودعا المهندس الراجحي إلى عقد المزيد من ورش العمل مع كافة القطاعات لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم والتشارك في وضع الحلول الجذرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,577
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,595

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة