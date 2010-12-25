النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة "الصليهم" تدعم أوراق "فيتوريا" .. والنصر يدشن ملعبه "مرسول بارك" أمام ضمك

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشاركة اللاعب عبد المجيد الصليهم، العائد من الإصابة، وبات قرار مشاركة اللاعب أمام ضمك، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بيد المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا".

ميدانيًا، كثف "فيتوريا" الجوانب الفنية، تحضيرًا لمواجهة ضمك الدورية، كما قام بشرح الخطة التي سينتهجها في المباراة، خلال الحصة التي بدأت بجرعات لياقية وجمل تكتيكية، واختتم التمرين بمناورة في منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر سيفتتح مبارياته على «مرسول بارك»، ملعبه الجديد ابتداءً من السبت في لقاء ضمك.

النصر ضمك الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عودة "الصليهم" تدعم أوراق "فيتوريا" .. والنصر يدشن ملعبه "مرسول بارك" أمام ضمك
سبق

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشاركة اللاعب عبد المجيد الصليهم، العائد من الإصابة، وبات قرار مشاركة اللاعب أمام ضمك، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بيد المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا".

ميدانيًا، كثف "فيتوريا" الجوانب الفنية، تحضيرًا لمواجهة ضمك الدورية، كما قام بشرح الخطة التي سينتهجها في المباراة، خلال الحصة التي بدأت بجرعات لياقية وجمل تكتيكية، واختتم التمرين بمناورة في منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر سيفتتح مبارياته على «مرسول بارك»، ملعبه الجديد ابتداءً من السبت في لقاء ضمك.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
12:28 AM

عودة "الصليهم" تدعم أوراق "فيتوريا" .. والنصر يدشن ملعبه "مرسول بارك" أمام ضمك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
940

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشاركة اللاعب عبد المجيد الصليهم، العائد من الإصابة، وبات قرار مشاركة اللاعب أمام ضمك، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بيد المدير الفني للفريق البرتغالي "فيتوريا".

ميدانيًا، كثف "فيتوريا" الجوانب الفنية، تحضيرًا لمواجهة ضمك الدورية، كما قام بشرح الخطة التي سينتهجها في المباراة، خلال الحصة التي بدأت بجرعات لياقية وجمل تكتيكية، واختتم التمرين بمناورة في منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر سيفتتح مبارياته على «مرسول بارك»، ملعبه الجديد ابتداءً من السبت في لقاء ضمك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,823
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة