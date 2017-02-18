لاعبا "الاتحاد" و"التهامي" ينضمان إلى "دينامو زغرب" الكرواتي

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، اليوم الجمعة، عن توقيع اللاعبين باسل الحضيف والمؤيد مني، عقدي احتراف مع نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وتعتبر هذه التجربة التاسعة للاحتراف لاعبي البرنامج بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني ومحمد القحطاني ومشاري المشهري إلى نادي أولمبياكوس اليوناني وريان إداريس لنادي فيسترلو البلجيكي.

وعبّر الحضيف، لاعب الاتحاد، عن سعادته بالانضمام للنادي الكرواتي.

وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أود شكر نادي الاتحاد؛ لموافقتهم على إعارتي، كما أشكر برنامج الابتعاث والقائمين عليه؛ لفضلهم الكبير على مسيرتي الكروية، وإتاحة فرصة الاحتراف لي في أوروبا، وسأبذل قصارى جهدي في الدوري الكرواتي".

ومن جانبه قال المؤيد مني، لاعب التهامي: "الحمد لله، مرحلة جديدة في حياتي مع دينامو زغرب، شكرًا لوزارة الرياضة وبرنامج الابتعاث ونادي التهامي".

وتابع: "وقبل كل شيء، شكرًا لله ثم لأسرتي، ولكل من دعمني حتى تحقق حلمي بالاحتراف في أوروبا.. وهذه البداية، والقادم أجمل بإذن الله".

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.