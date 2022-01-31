"المسند": رياح نشطة مثيرة للغبار وسحب قد تكون ممطرة بمناطق عدة

قال: في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح السطحية الدافئة الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية؛ قد تثير الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة (خارج المدن) في الوسط والغرب والشمال من السعودية.

وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر: في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى العشرة الأخيرة من فبراير، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً.

وتابع: تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من: عسير والباحة ومكة المكرّمة والقصيم والحدود الشمالية وشمالي الرياض والشرقية.