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اعتماد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد الملاكمة

بموجب ما صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي للملاكمة.

وترأس لجنة الانضباط ماجد الفياض، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف، وفيصل العبيدان، ومحمد العتيبي، وأحمد المالكي.

وتم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي، وعضوية كل من فيصل الزهراني، وعبدالإله شراحيلي، وسليمان المهنا، ومحمد القحطاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اعتماد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد الملاكمة
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي للملاكمة.

وترأس لجنة الانضباط ماجد الفياض، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف، وفيصل العبيدان، ومحمد العتيبي، وأحمد المالكي.

وتم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي، وعضوية كل من فيصل الزهراني، وعبدالإله شراحيلي، وسليمان المهنا، ومحمد القحطاني.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
04:56 PM

اعتماد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد الملاكمة

بموجب ما صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي للملاكمة.

وترأس لجنة الانضباط ماجد الفياض، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف، وفيصل العبيدان، ومحمد العتيبي، وأحمد المالكي.

وتم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي، وعضوية كل من فيصل الزهراني، وعبدالإله شراحيلي، وسليمان المهنا، ومحمد القحطاني.

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