"الأرصاد": رياح وأتربة على العلا والعيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا والعيص تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا والعيص تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا والعيص تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا والعيص تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.