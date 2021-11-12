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"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

بعد التسجيل في منصة "قدوم" والوصول للسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.

وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تطبيق اعتمرنا تطبيق توكلنا ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.

وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
10:34 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
02:40 AM

"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

بعد التسجيل في منصة "قدوم" والوصول للسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.

وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,396
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,202

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