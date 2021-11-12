أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة. وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-12 أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.



وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 10:34 PM

اخر تعديل 13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 02:40 AM

"الحج" تتيح إصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم" والوصول للسعودية





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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إضافة خدمة جديدة، تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرة إلى أن الخدمة تكون فعّالة على تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.



وحثَّت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقَيْ "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).