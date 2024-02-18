"المالكي": السعودية لم تسجِّل أي حالة إصابة بـ"كورونا".. والتدابير مستمرة في المنافذ

خلال محاضرة حول "طرق الوقاية من الفيروس" بفرع الحرس الوطني بالطائف

قام فريق من مركز طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك خالد السكنية بالطائف بإلقاء محاضره عن "ما هو فيروس كورونا؟ وطرق الوقاية والعلاج" بفرع وزارة الحرس الوطني بالطائف، قدمها كل من الدكتور سلطان المالكي استشاري طب الأسرة المدير الطبي بمركز الرعاية الصحية الأولية بإسكان الحرس الوطني بالطائف، وسعد العتيبي من قسم الطب الوقائي بالمركز.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن الحملات التوعوية التي تقوم بها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحضور كل من مدير فرع الحرس الوطني بالطائف جمعان الغامدي، ورئيس قسم التشريفات بالطائف المقدم حسن العمري، وعدد من الموظفين من مدنيين وعسكريين.

وأوضح الدكتور سلطان المالكي في المحاضرة ماهية هذا الفيروس، وكيفية التعامل مع أعراضه المحتملة. مبينًا أن المملكة العربية السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بهذا المرض، وذلك بتوفيق الله وفضله، ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ التدابير اللازمة على منافذ السعودية للتأكد من سلامة القادمين من هذا الفيروس، إضافة لبرامج التوعية والتثقيف التي تتم في كل مناطق السعودية.

ومن جانب آخر، عبّر المقدم حسن العمري عن فخر واعتزاز مواطني السعودية بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من دعم طبي لجمهورية الصين الشعبية لمواجهة هذه الأزمة؛ وهو ما كان له الأثر الكبير لدى الصين حكومة وشعبًا كما أوضح ذلك سفير الصين لدى السعودية.

وأكد المقدم "العمري" أن ذلك هو ديدن السعودية مع كل شعوب العالم خدمة للإنسانية جمعاء بدافع من تعاليم ديننا الإسلامي، وتقاليدنا العربية العريقة.

وفي الختام قدم مدير الفرع جمعان الغامدي الشكر والتقدير للمحاضرين سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ لنا أمننا وأماننا في ظل قيادتنا، وأن ينصر جنودنا على الحدود.