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عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات

10 منهم يصلون إلى بيروت غداً

أثمرت جهود وساطة قادها لبنان مع الإمارات عن إبرام اتفاق على إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها، وصل أحدهم إلى بيروت، بحسب ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، اليوم (الاثنين).

وأوضح "إبراهيم"، الذي تولى دور الوساطة في ملف المعتقلين اللبنانيين منذ عامين، أن من بين مطلقي السراح من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن العشرة الباقون سيصلون إلى لبنان غداً.

ويبقى 15 لبنانياً آخرين في السجون الإماراتية، لم يطلق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات
سبق

أثمرت جهود وساطة قادها لبنان مع الإمارات عن إبرام اتفاق على إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها، وصل أحدهم إلى بيروت، بحسب ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، اليوم (الاثنين).

وأوضح "إبراهيم"، الذي تولى دور الوساطة في ملف المعتقلين اللبنانيين منذ عامين، أن من بين مطلقي السراح من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن العشرة الباقون سيصلون إلى لبنان غداً.

ويبقى 15 لبنانياً آخرين في السجون الإماراتية، لم يطلق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:55 PM

عبر وساطة .. إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين في الإمارات

10 منهم يصلون إلى بيروت غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثمرت جهود وساطة قادها لبنان مع الإمارات عن إبرام اتفاق على إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها، وصل أحدهم إلى بيروت، بحسب ما أفاد المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، اليوم (الاثنين).

وأوضح "إبراهيم"، الذي تولى دور الوساطة في ملف المعتقلين اللبنانيين منذ عامين، أن من بين مطلقي السراح من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن العشرة الباقون سيصلون إلى لبنان غداً.

ويبقى 15 لبنانياً آخرين في السجون الإماراتية، لم يطلق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة.

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