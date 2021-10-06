موسوعة نادرة وتجربة فريدة في تأليفها.. كاتب سعودي يوثّق كل دنانير ودراهم الدولة الأموية

زار 40 دولة للحصول على نسخ منها.. واستغرق جمعها 40 عاماً

من المتوقع لأي زائر لجناح المؤلف السعودي في معرض الرياض للكتاب، أن تلفت انتباهه "موسوعة الدنانير والدراهم الأموية العربية"، فكبر حجم الموسوعة، وتخصص موضوعها وطباعتها الفاخرة، تشكل عوامل جذب جديرة بأن تستوقف زائر الجناح، الذي ما إن يطالع المعلومات الموثقة التي تتضمنها، حتى يكتشف أنها موسوعة نادرة؛ لأنها الكتاب الأول من نوعه في اللغة العربية الذي يوثّق جميع الدنانير والدراهم الصادرة في الدولة الأموية.

ولا تنتهي حدود دهشة الزائر عند هذه الحد، بل تمتد إلى تجربة صاحب الموسوعة في تأليفها، فقد تطلب جمع الدنانير والدراهم الصادرة في فترة الدولة الأموية أن يزور عدداً كبيراً من الدول، كما استغرقته كتابتها سبع سنوات انكب فيها على توثيق الدراهم والدنانير واحداً بعد واحد، حتى أنجز عمله الفكري الذي يعد تجربة فريدة في التأليف والكتابة.

وعن موضوع الموسوعة وتجربة كتابتها، أوضح مؤلف الموسوعة علي بن إبراهيم العجلان، لـ "سبق"، أن الموسوعة تحتوي على جميع ما سُك من دنانير ودراهم أموية، من بداية سك الدنانير والدراهم في الدولة الأموية حتى نهايتها سنة 132هـ، كما يحتوي على جميع المدن، التي سُكت فيها الدراهم والدنانير وعددها 105 مدن.

وبيّن أن الكتاب يتكون من 415 صفحة، تتضمن صوراً دقيقة لـ 1207 دنانير ودراهم، تشكل كل العملات الصادرة في زمن الدولة الأموية، مضيفاً أنه يمتلك نسخاً من جميع الدنانير والدراهم، التي تتضمنها الموسوعة.

وحول كيفية حصوله على جميع الدنانير والدراهم التي سكتها الدولة الأموية، مع الفارق الزمني الهائل الذي يشكل أكثر من ألف عام على نهايتها، أفاد "العجلان"، بأنه بدأ في جمع تلك الدنانير والدراهم قبل 40 سنة، نتيجة شغفه بجمع العملات النادرة، وسافر في سبيل جمع هذه الدنانير والدراهم إلى أكثر من 40 دولة خلال هذه الفترة الزمنية، التي حضر خلالها أغلب المزادات العالمية للمسكوكات وخصوصاً المسكوكات الإسلامية، التي نظمت في أمريكا وكندا وبريطانيا ودول أخرى كثيرة، وقد اشترى من هذه المزادات عدداً كبيراً من الدنانير والدراهم.

وعن كيفية توثيقه هذه العدد الكبير من الدراهم والدنانير، بيّن "العجلان"، أنه اقتنى جميع المراجع العربية والأجنبية المؤلفة عن عملات الدولة الأموية، واطلع على كل المعلومات الواردة فيها، منذ أن بدأت رحلته في اقتناء الدنانير والدراهم التي استمرت 40 سنة، واستوعبها تماماً وامتلك الخبرة الكافية بها، قبل بدء مرحلة الكتابة التي استغرقت 7 سنوات.