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الأسبوع في 13 صورة.. إسبانيا تكتسي بالبياض.. و"ترامب" يواجه العزل للمرة الثانية

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاحت إسبانيا عواصف ثلجية غير مسبوقة، خلفت ثلاثة قتلى وتسببت في حدوث فوضى في معظم أنحاء البلاد، على الجانب الأخر صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس في التاريخ يواجه العزل مرتين.


1- رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قُبيل إعلان تصويت المجلس لعزل "ترامب"



2- دونالد ترامب أثناء زيارته الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في ألامو بتكساس



3- العثور على سمكة "خروف البحر" في نهر هوموساسا في فلوريدا وقد كتب على ظهرها "ترامب"



4- الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء حضوره مؤتمر الحزب الشيوعي في العاصمة بيونج يانج.



5- ثور يهاجم أحد المشاركين في حدث ترويض الثيران السنوي في مادوراي بالهند



6- عمال يفرغون البيت الأبيض من أغراض "ترامب" إلى مقر إقامته في منتجع مالاراجو



7- هبوط أرضي في ساحة مستشفى البحر في نابولي بإيطاليا تجبر إدارتها على إخلاء جناح مرضى كورونا



8- راكب أمواج برازيلي يتزلج على أمواج نهر دوس مع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام



9- شخص يقفز من حافة جرف بالقرب من كورارونج بأستراليا



10- أطفال يشاهدون سائق دراجة نارية يتنافس في المرحلة الثامنة من رالي دكار بين سكاكا ونيوم في السعودية



11- الجو البارد يحتاج إلى حمام دافئ.. هذا ما يفعله بالضبط قرود المكاك في ينبوع ساخن في اليابان



12- صورة جوية لجسر يمر فوق نهر هان المتجمد في سيول بكوريا الجنوبية



13- مدريد تكتسي ببياض الثلج إثر عواصف ثلجية اجتاحت معظم أجزاء إسبانيا








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الأسبوع في 13 صورة.. إسبانيا تكتسي بالبياض.. و"ترامب" يواجه العزل للمرة الثانية
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاحت إسبانيا عواصف ثلجية غير مسبوقة، خلفت ثلاثة قتلى وتسببت في حدوث فوضى في معظم أنحاء البلاد، على الجانب الأخر صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس في التاريخ يواجه العزل مرتين.


1- رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قُبيل إعلان تصويت المجلس لعزل "ترامب"



2- دونالد ترامب أثناء زيارته الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في ألامو بتكساس



3- العثور على سمكة "خروف البحر" في نهر هوموساسا في فلوريدا وقد كتب على ظهرها "ترامب"



4- الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء حضوره مؤتمر الحزب الشيوعي في العاصمة بيونج يانج.



5- ثور يهاجم أحد المشاركين في حدث ترويض الثيران السنوي في مادوراي بالهند



6- عمال يفرغون البيت الأبيض من أغراض "ترامب" إلى مقر إقامته في منتجع مالاراجو



7- هبوط أرضي في ساحة مستشفى البحر في نابولي بإيطاليا تجبر إدارتها على إخلاء جناح مرضى كورونا



8- راكب أمواج برازيلي يتزلج على أمواج نهر دوس مع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام



9- شخص يقفز من حافة جرف بالقرب من كورارونج بأستراليا



10- أطفال يشاهدون سائق دراجة نارية يتنافس في المرحلة الثامنة من رالي دكار بين سكاكا ونيوم في السعودية



11- الجو البارد يحتاج إلى حمام دافئ.. هذا ما يفعله بالضبط قرود المكاك في ينبوع ساخن في اليابان



12- صورة جوية لجسر يمر فوق نهر هان المتجمد في سيول بكوريا الجنوبية



13- مدريد تكتسي ببياض الثلج إثر عواصف ثلجية اجتاحت معظم أجزاء إسبانيا








17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
01:56 AM

الأسبوع في 13 صورة.. إسبانيا تكتسي بالبياض.. و"ترامب" يواجه العزل للمرة الثانية

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ياسر نجدي - الرياض
0
777

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاحت إسبانيا عواصف ثلجية غير مسبوقة، خلفت ثلاثة قتلى وتسببت في حدوث فوضى في معظم أنحاء البلاد، على الجانب الأخر صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس في التاريخ يواجه العزل مرتين.


1- رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قُبيل إعلان تصويت المجلس لعزل "ترامب"



2- دونالد ترامب أثناء زيارته الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في ألامو بتكساس



3- العثور على سمكة "خروف البحر" في نهر هوموساسا في فلوريدا وقد كتب على ظهرها "ترامب"



4- الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء حضوره مؤتمر الحزب الشيوعي في العاصمة بيونج يانج.



5- ثور يهاجم أحد المشاركين في حدث ترويض الثيران السنوي في مادوراي بالهند



6- عمال يفرغون البيت الأبيض من أغراض "ترامب" إلى مقر إقامته في منتجع مالاراجو



7- هبوط أرضي في ساحة مستشفى البحر في نابولي بإيطاليا تجبر إدارتها على إخلاء جناح مرضى كورونا



8- راكب أمواج برازيلي يتزلج على أمواج نهر دوس مع هطول الأمطار في هذا الوقت من العام



9- شخص يقفز من حافة جرف بالقرب من كورارونج بأستراليا



10- أطفال يشاهدون سائق دراجة نارية يتنافس في المرحلة الثامنة من رالي دكار بين سكاكا ونيوم في السعودية



11- الجو البارد يحتاج إلى حمام دافئ.. هذا ما يفعله بالضبط قرود المكاك في ينبوع ساخن في اليابان



12- صورة جوية لجسر يمر فوق نهر هان المتجمد في سيول بكوريا الجنوبية



13- مدريد تكتسي ببياض الثلج إثر عواصف ثلجية اجتاحت معظم أجزاء إسبانيا








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