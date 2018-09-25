النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني

دعت لعدم السماح للمتسللين بنَيْل مرادهم

أيَّد سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سلمان الدوسري في تغريدة له على "تويتر"، حذَّر فيها من تسلل بعض المغرضين لقتل الفرحة بيوم الوطن باستغلال التصرفات الشاذة من بعض المراهقين.

وتفاعل وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردًّا على التغريدة التي قال فيها الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في مَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى".

وأضاف: "لا يخدعونكم.. احذروهم، ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم".

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني
سبق

أيَّد سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سلمان الدوسري في تغريدة له على "تويتر"، حذَّر فيها من تسلل بعض المغرضين لقتل الفرحة بيوم الوطن باستغلال التصرفات الشاذة من بعض المراهقين.

وتفاعل وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردًّا على التغريدة التي قال فيها الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في مَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى".

وأضاف: "لا يخدعونكم.. احذروهم، ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم".

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
10:09 PM

وزير الداخلية يتفاعل مع تغريدة حذَّرت من "مستغلي" مخالفات اليوم الوطني

دعت لعدم السماح للمتسللين بنَيْل مرادهم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
10
16,852

أيَّد سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سلمان الدوسري في تغريدة له على "تويتر"، حذَّر فيها من تسلل بعض المغرضين لقتل الفرحة بيوم الوطن باستغلال التصرفات الشاذة من بعض المراهقين.

وتفاعل وزير الداخلية برمز التأييد والتأكيد ردًّا على التغريدة التي قال فيها الدوسري: "الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي؛ فهذه يقف لها القانون بصرامة تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام.. الخطر الحقيقي في مَن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضًا تارة، ومحبطًا تارة أخرى".

وأضاف: "لا يخدعونكم.. احذروهم، ولا تسمحوا لهم بتعكير فرحتكم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,918
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,732
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,254

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة