النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصورة: مصر.. "الأوقاف" تعلن عن إنتاج قناع جديد للوقاية من كورونا

يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.
وأشارت الأوقاف المصرية إلى أن القناع شفاف يغطي الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو السعال، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالصورة: مصر.. "الأوقاف" تعلن عن إنتاج قناع جديد للوقاية من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.
وأشارت الأوقاف المصرية إلى أن القناع شفاف يغطي الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو السعال، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:52 PM

بالصورة: مصر.. "الأوقاف" تعلن عن إنتاج قناع جديد للوقاية من كورونا

يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,039

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.
وأشارت الأوقاف المصرية إلى أن القناع شفاف يغطي الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو السعال، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,086

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة