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"تعليم القنفذة" يحقق النسبة الأعلى في الاستفادة من منظومة التعليم الموحدة

"الزاحمي": التميز أصبح سمة الطلاب والمعلمين الذين حققوا العديد من الجوائز

حققت إدارة تعليم القنفذة النسبة الأعلى بمنظومة التعليم الموحدة في الفترة من ١٢-٨-١٤٤١هـ وحتى ١٦-٨-١٤٤١هـ، حيث تميزت مدارس تعليم المحافظة بشكل لافت في إحصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة والتي وفرتها وزارة التعليم ضمن عدد من الخيارات لمواصلة العملية التعليمية عن بُعد وتصدرت إدارة تعليم القنفذة كل المناطق التعليمية وإدارات التعليم بالمملكة.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات الخاصة بالدخول على منظومة التعليم الموحدة تفوقاً واضحاً لإدارة تعليم القنفذة وللقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بالإضافة للطلاب والطالبات بها في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.

وبهذه المناسبة، قدم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي شكره وامتنانه للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومكاتب التعليم بنين وبنات ولزملائه وزميلاته بالإشراف التربوي وقسم تقنية المعلومات على جهودهم المباركة في دعم تعلم الطلاب والطالبات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تحققت بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله- ومتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن التميز أصبح سمة لمنسوبي التعليم بالمحافظة حيث حقق طلاب وطالبات ومعلمو ومعلمات تعليم القنفذة هذا العام العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة.

وأشار "الزاحمي" إلى أهمية انعكاس هذا التميز على الميدان وستكون عوناً بإذن الله للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وتحسين أداء نواتج التعلم، متمنياً لأبناء المحافظة المزيد من التفوق والنجاح والتميز.

ويأتي تميز تعليم القنفذة في مجال التعليم الإلكتروني في مختلف مساراته وحصده لأرقام متميزة نتيجة للعديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة بعد قرار تعليق الدراسة مباشرة، ومنها تكوين فريق متكامل من الإشراف التربوي وبعض المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات للدعم الإلكتروني المستمر لمتابعة العملية التعليمية وكذلك تحفيز الطلاب والطالبات على الاستفادة من البدائل التي وفرتها الوزارة، وإتاحة عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي منها الواتساب التفاعلي على مدار الساعة للإجابة عن جميع الاستفسارات التقنية والتربوية التي تصل إليها ووضع عدد من المختصين للإجابة على أي تساؤل، إضافة لاستشعارها للمسؤولية وحرصاً على إتمام العملية التعليمية والتدريبية أقامت الإدارة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث بنين وبنات حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية والورش والدورات الإلكترونية عن بعد لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، وكذلك التوجيه لقادة المدارس بنين وبنات بالمتابعة المستمرة لمستويات الطلاب والطالبات وإرسال الرسائل النصية الجماعية عبر هواتف أولياء الأمور لضمان استمرار العملية التعليمية لأبنائهم وبناتهم.

تعليم القنفذة منظومة التعليم الموحدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم القنفذة" يحقق النسبة الأعلى في الاستفادة من منظومة التعليم الموحدة
سبق

حققت إدارة تعليم القنفذة النسبة الأعلى بمنظومة التعليم الموحدة في الفترة من ١٢-٨-١٤٤١هـ وحتى ١٦-٨-١٤٤١هـ، حيث تميزت مدارس تعليم المحافظة بشكل لافت في إحصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة والتي وفرتها وزارة التعليم ضمن عدد من الخيارات لمواصلة العملية التعليمية عن بُعد وتصدرت إدارة تعليم القنفذة كل المناطق التعليمية وإدارات التعليم بالمملكة.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات الخاصة بالدخول على منظومة التعليم الموحدة تفوقاً واضحاً لإدارة تعليم القنفذة وللقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بالإضافة للطلاب والطالبات بها في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.

وبهذه المناسبة، قدم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي شكره وامتنانه للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومكاتب التعليم بنين وبنات ولزملائه وزميلاته بالإشراف التربوي وقسم تقنية المعلومات على جهودهم المباركة في دعم تعلم الطلاب والطالبات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تحققت بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله- ومتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن التميز أصبح سمة لمنسوبي التعليم بالمحافظة حيث حقق طلاب وطالبات ومعلمو ومعلمات تعليم القنفذة هذا العام العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة.

وأشار "الزاحمي" إلى أهمية انعكاس هذا التميز على الميدان وستكون عوناً بإذن الله للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وتحسين أداء نواتج التعلم، متمنياً لأبناء المحافظة المزيد من التفوق والنجاح والتميز.

ويأتي تميز تعليم القنفذة في مجال التعليم الإلكتروني في مختلف مساراته وحصده لأرقام متميزة نتيجة للعديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة بعد قرار تعليق الدراسة مباشرة، ومنها تكوين فريق متكامل من الإشراف التربوي وبعض المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات للدعم الإلكتروني المستمر لمتابعة العملية التعليمية وكذلك تحفيز الطلاب والطالبات على الاستفادة من البدائل التي وفرتها الوزارة، وإتاحة عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي منها الواتساب التفاعلي على مدار الساعة للإجابة عن جميع الاستفسارات التقنية والتربوية التي تصل إليها ووضع عدد من المختصين للإجابة على أي تساؤل، إضافة لاستشعارها للمسؤولية وحرصاً على إتمام العملية التعليمية والتدريبية أقامت الإدارة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث بنين وبنات حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية والورش والدورات الإلكترونية عن بعد لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، وكذلك التوجيه لقادة المدارس بنين وبنات بالمتابعة المستمرة لمستويات الطلاب والطالبات وإرسال الرسائل النصية الجماعية عبر هواتف أولياء الأمور لضمان استمرار العملية التعليمية لأبنائهم وبناتهم.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:49 PM

"تعليم القنفذة" يحقق النسبة الأعلى في الاستفادة من منظومة التعليم الموحدة

"الزاحمي": التميز أصبح سمة الطلاب والمعلمين الذين حققوا العديد من الجوائز

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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حققت إدارة تعليم القنفذة النسبة الأعلى بمنظومة التعليم الموحدة في الفترة من ١٢-٨-١٤٤١هـ وحتى ١٦-٨-١٤٤١هـ، حيث تميزت مدارس تعليم المحافظة بشكل لافت في إحصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة والتي وفرتها وزارة التعليم ضمن عدد من الخيارات لمواصلة العملية التعليمية عن بُعد وتصدرت إدارة تعليم القنفذة كل المناطق التعليمية وإدارات التعليم بالمملكة.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات الخاصة بالدخول على منظومة التعليم الموحدة تفوقاً واضحاً لإدارة تعليم القنفذة وللقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات بالإضافة للطلاب والطالبات بها في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.

وبهذه المناسبة، قدم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي شكره وامتنانه للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومكاتب التعليم بنين وبنات ولزملائه وزميلاته بالإشراف التربوي وقسم تقنية المعلومات على جهودهم المباركة في دعم تعلم الطلاب والطالبات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تحققت بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله- ومتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن التميز أصبح سمة لمنسوبي التعليم بالمحافظة حيث حقق طلاب وطالبات ومعلمو ومعلمات تعليم القنفذة هذا العام العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة.

وأشار "الزاحمي" إلى أهمية انعكاس هذا التميز على الميدان وستكون عوناً بإذن الله للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وتحسين أداء نواتج التعلم، متمنياً لأبناء المحافظة المزيد من التفوق والنجاح والتميز.

ويأتي تميز تعليم القنفذة في مجال التعليم الإلكتروني في مختلف مساراته وحصده لأرقام متميزة نتيجة للعديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة بعد قرار تعليق الدراسة مباشرة، ومنها تكوين فريق متكامل من الإشراف التربوي وبعض المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات للدعم الإلكتروني المستمر لمتابعة العملية التعليمية وكذلك تحفيز الطلاب والطالبات على الاستفادة من البدائل التي وفرتها الوزارة، وإتاحة عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي منها الواتساب التفاعلي على مدار الساعة للإجابة عن جميع الاستفسارات التقنية والتربوية التي تصل إليها ووضع عدد من المختصين للإجابة على أي تساؤل، إضافة لاستشعارها للمسؤولية وحرصاً على إتمام العملية التعليمية والتدريبية أقامت الإدارة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث بنين وبنات حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية والورش والدورات الإلكترونية عن بعد لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، وكذلك التوجيه لقادة المدارس بنين وبنات بالمتابعة المستمرة لمستويات الطلاب والطالبات وإرسال الرسائل النصية الجماعية عبر هواتف أولياء الأمور لضمان استمرار العملية التعليمية لأبنائهم وبناتهم.

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