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"الشحيتان": السعوديون يثقون بقيادتهم التي تسير بمسارات التنمية في كل اتجاه

قال لـ"سبق": "رؤية 2030" جننت "إعلام الشتات" المعادي ومنجزاتها تفضح كذبهم

أكد المتخصص بالصورة الذهنية الإعلامية هاني الشحيتان، لـ"سبق"، أن ما أفصح عنه سمو ولي العهد في سياق تصريحه -بمناسبة الخطاب الملكي لمجلس الشورى- إزاء ما تحقق من منجزات لرؤية 2030، هو خير دليل على كذب الآلة الإعلامية الغربية والإعلام المعادي الذي لم يتوقف عن مهاجمة رؤية المملكة 2030 بمناسبة أو من دون مناسبة.

وقال إن "الآلة الإعلامية الغربية منذ الأزل وهي تستهدف بلادنا وقادتنا للحد من ريادتنا في المنطقة والعالم، وهو أمر يعرفه الجميع، وعندما أتى عراب الرؤية سمو ولي العهد، حفظه الله، بدأت الإنجازات تتحقق ومسارات التنمية في بلادنا تأخذ اتجاهها الصحيح، وبدأ أعداء بلادنا يشعرون بالقلق والهلع".

وأبان أن "هؤلاء عرفوا أنهم لن يستطيعوا فرادى مجابهته أو مجابهة رؤيته التنموية الخلاقة، ولم يجدوا أمامهم سوى التكتل كعصابة ضد بلادنا، وهم الشتات الذين لا يجمع بينهم عامل مشترك سوى عدائهم لنا".

وأبان أن السعوديين يعرفون الإعلام المعادي ولا يصدقونه ولا حتى يتابعوه، ولدى الشعب السعودي قنواتهم التي تغنيهم عنهم وعن متابعتهم، والدليل أن كل الشعوب التي صدقت الشعارات الكاذبة التي روجها الإعلام المعادي ندمت بعدما تشردت وأصبحت في مهب الريح.

واختتم "الشحيتان" حديثه بحمد الله "على نعمة الأمن والأمان التي نعيش بها، والتي يحسدنا عليها كثير من الشعوب التي سلمت عقلها لإعلام الأعداء والمرجفين".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشحيتان": السعوديون يثقون بقيادتهم التي تسير بمسارات التنمية في كل اتجاه
سبق

أكد المتخصص بالصورة الذهنية الإعلامية هاني الشحيتان، لـ"سبق"، أن ما أفصح عنه سمو ولي العهد في سياق تصريحه -بمناسبة الخطاب الملكي لمجلس الشورى- إزاء ما تحقق من منجزات لرؤية 2030، هو خير دليل على كذب الآلة الإعلامية الغربية والإعلام المعادي الذي لم يتوقف عن مهاجمة رؤية المملكة 2030 بمناسبة أو من دون مناسبة.

وقال إن "الآلة الإعلامية الغربية منذ الأزل وهي تستهدف بلادنا وقادتنا للحد من ريادتنا في المنطقة والعالم، وهو أمر يعرفه الجميع، وعندما أتى عراب الرؤية سمو ولي العهد، حفظه الله، بدأت الإنجازات تتحقق ومسارات التنمية في بلادنا تأخذ اتجاهها الصحيح، وبدأ أعداء بلادنا يشعرون بالقلق والهلع".

وأبان أن "هؤلاء عرفوا أنهم لن يستطيعوا فرادى مجابهته أو مجابهة رؤيته التنموية الخلاقة، ولم يجدوا أمامهم سوى التكتل كعصابة ضد بلادنا، وهم الشتات الذين لا يجمع بينهم عامل مشترك سوى عدائهم لنا".

وأبان أن السعوديين يعرفون الإعلام المعادي ولا يصدقونه ولا حتى يتابعوه، ولدى الشعب السعودي قنواتهم التي تغنيهم عنهم وعن متابعتهم، والدليل أن كل الشعوب التي صدقت الشعارات الكاذبة التي روجها الإعلام المعادي ندمت بعدما تشردت وأصبحت في مهب الريح.

واختتم "الشحيتان" حديثه بحمد الله "على نعمة الأمن والأمان التي نعيش بها، والتي يحسدنا عليها كثير من الشعوب التي سلمت عقلها لإعلام الأعداء والمرجفين".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:44 PM

"الشحيتان": السعوديون يثقون بقيادتهم التي تسير بمسارات التنمية في كل اتجاه

قال لـ"سبق": "رؤية 2030" جننت "إعلام الشتات" المعادي ومنجزاتها تفضح كذبهم

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد المتخصص بالصورة الذهنية الإعلامية هاني الشحيتان، لـ"سبق"، أن ما أفصح عنه سمو ولي العهد في سياق تصريحه -بمناسبة الخطاب الملكي لمجلس الشورى- إزاء ما تحقق من منجزات لرؤية 2030، هو خير دليل على كذب الآلة الإعلامية الغربية والإعلام المعادي الذي لم يتوقف عن مهاجمة رؤية المملكة 2030 بمناسبة أو من دون مناسبة.

وقال إن "الآلة الإعلامية الغربية منذ الأزل وهي تستهدف بلادنا وقادتنا للحد من ريادتنا في المنطقة والعالم، وهو أمر يعرفه الجميع، وعندما أتى عراب الرؤية سمو ولي العهد، حفظه الله، بدأت الإنجازات تتحقق ومسارات التنمية في بلادنا تأخذ اتجاهها الصحيح، وبدأ أعداء بلادنا يشعرون بالقلق والهلع".

وأبان أن "هؤلاء عرفوا أنهم لن يستطيعوا فرادى مجابهته أو مجابهة رؤيته التنموية الخلاقة، ولم يجدوا أمامهم سوى التكتل كعصابة ضد بلادنا، وهم الشتات الذين لا يجمع بينهم عامل مشترك سوى عدائهم لنا".

وأبان أن السعوديين يعرفون الإعلام المعادي ولا يصدقونه ولا حتى يتابعوه، ولدى الشعب السعودي قنواتهم التي تغنيهم عنهم وعن متابعتهم، والدليل أن كل الشعوب التي صدقت الشعارات الكاذبة التي روجها الإعلام المعادي ندمت بعدما تشردت وأصبحت في مهب الريح.

واختتم "الشحيتان" حديثه بحمد الله "على نعمة الأمن والأمان التي نعيش بها، والتي يحسدنا عليها كثير من الشعوب التي سلمت عقلها لإعلام الأعداء والمرجفين".

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