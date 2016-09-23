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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداد إيران لاستئناف المفاوضات النووية في موعد وشيك

"بوريل" شدد على ضرورة تعاون طهران مع "الطاقة الذرية"

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء) إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي في موعد وشيك، وذلك بعد تعليقها في يونيو (حزيران).

وذكر "بوريل" في بيان أصدره مكتبه في بروكسل أن وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه شدد أمام "عبداللهيان" على ضرورة أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لحل المسائل العالقة".

وبيّن أنه جدد الإعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.

ومارس الغربيون الثلاثاء في الأمم المتحدة ضغوطا على الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح.

وتجري مباحثات منذ أبريل في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى، التي وقّعت اتفاق 2015، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداد إيران لاستئناف المفاوضات النووية في موعد وشيك
سبق

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء) إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي في موعد وشيك، وذلك بعد تعليقها في يونيو (حزيران).

وذكر "بوريل" في بيان أصدره مكتبه في بروكسل أن وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه شدد أمام "عبداللهيان" على ضرورة أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لحل المسائل العالقة".

وبيّن أنه جدد الإعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.

ومارس الغربيون الثلاثاء في الأمم المتحدة ضغوطا على الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح.

وتجري مباحثات منذ أبريل في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى، التي وقّعت اتفاق 2015، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
06:15 PM

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداد إيران لاستئناف المفاوضات النووية في موعد وشيك

"بوريل" شدد على ضرورة تعاون طهران مع "الطاقة الذرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء) إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي في موعد وشيك، وذلك بعد تعليقها في يونيو (حزيران).

وذكر "بوريل" في بيان أصدره مكتبه في بروكسل أن وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه شدد أمام "عبداللهيان" على ضرورة أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لحل المسائل العالقة".

وبيّن أنه جدد الإعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.

ومارس الغربيون الثلاثاء في الأمم المتحدة ضغوطا على الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح.

وتجري مباحثات منذ أبريل في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى، التي وقّعت اتفاق 2015، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

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