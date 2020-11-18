"البيئة" تؤكد جاهزية محجر منفذ جديدة عرعر لاستقبال جميع الإرساليات

الحيوانية والنباتية الصادرة والواردة المقيدة جمركياً على الوزارة وفق الأنظمة

أوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان جاهزية المحجر الحيواني والنباتي في منفذ جديدة عرعر التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من الناحية الفنية والإدارية لتشغيل المحجر وجاهزيتها لاستقبال جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الصادرة والواردة المقيدة جمركياً على الوزارة وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.

وقد قام مدير الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي بزيارة تفقدية لمحجر جديدة عرعر قبل الافتتاح الرسمي والتأكد من جاهزية جميع الإمكانية اللازمة وتوفيرها تشغيل المحجر بهدف ضمان تطبيق جميع الإجراءات المحجرية لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، والحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات الزراعية عبر الحدود.

وأكد "الحربي" أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة والصادرة عبرها وفق نظام الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة.