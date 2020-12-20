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الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية

ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
03:49 PM

الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية

ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

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