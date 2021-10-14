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الطماطم المحلية تسجل أعلى نسب ارتفاع الأسعار.. والحري والنعيمي الأقل

"سبق" تسلّط الضوء على البيانات الواردة بتقرير هيئة الإحصاء للسلع

كشف تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 0.6% بالمقارنة مع نظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر أغسطس الماضي؛ إذ كان 0.3%.

وجاءت الطماطم المحلية من بين السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بشهر أغسطس، محتلة المرتبة الأولى في الارتفاع، بينما جاءت الكوسة ثانية، والطماطم المستوردة ثالثة، والخس المحلي رابعًا.

وجاء الغنم الحري والنعيمي وحديد التسليح بأنواعه والفاصوليا، من بين السلع والخدمات الاقل نسب ارتفاع في الفترة ذاتها.

وتستعرض "سبق"، بحسب تقرير هيئة الإحصاء للسلع والخدمات التي سجلت أعلى نسب ارتفاع في شهر سبتمبر؛ حيث جاءت على النحو الآتي:

1- الطماطم المحلية

2- الكوسة

3- الطماطم المستوردة

4- الخس المحلي

5- شمام محلي

6- المنيوم

7- أسلاك كهرباء 6مم وطني

8- حديد تسليح 6مم وطني

9- كيابل 95 مم وطني.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية بنسبة تزيد على 2.6%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.9% أو أكثر، لافتة إلى أن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.

وبيّنت أن قسم الأغذية والمشروبات سَّجَل ارتفاعًا بنسبة 2.4%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، لافتة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرًا لثقله في المؤشر.

وأوضحت أن قسم النقل سجّل ارتفاعًا بنسبة 5.9% متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9%، كما سجّل قسم الاتصالات ارتفاعًا بلغت نسبته 2.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطماطم المحلية تسجل أعلى نسب ارتفاع الأسعار.. والحري والنعيمي الأقل
سبق

كشف تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 0.6% بالمقارنة مع نظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر أغسطس الماضي؛ إذ كان 0.3%.

وجاءت الطماطم المحلية من بين السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بشهر أغسطس، محتلة المرتبة الأولى في الارتفاع، بينما جاءت الكوسة ثانية، والطماطم المستوردة ثالثة، والخس المحلي رابعًا.

وجاء الغنم الحري والنعيمي وحديد التسليح بأنواعه والفاصوليا، من بين السلع والخدمات الاقل نسب ارتفاع في الفترة ذاتها.

وتستعرض "سبق"، بحسب تقرير هيئة الإحصاء للسلع والخدمات التي سجلت أعلى نسب ارتفاع في شهر سبتمبر؛ حيث جاءت على النحو الآتي:

1- الطماطم المحلية

2- الكوسة

3- الطماطم المستوردة

4- الخس المحلي

5- شمام محلي

6- المنيوم

7- أسلاك كهرباء 6مم وطني

8- حديد تسليح 6مم وطني

9- كيابل 95 مم وطني.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية بنسبة تزيد على 2.6%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.9% أو أكثر، لافتة إلى أن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.

وبيّنت أن قسم الأغذية والمشروبات سَّجَل ارتفاعًا بنسبة 2.4%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، لافتة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرًا لثقله في المؤشر.

وأوضحت أن قسم النقل سجّل ارتفاعًا بنسبة 5.9% متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9%، كما سجّل قسم الاتصالات ارتفاعًا بلغت نسبته 2.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2%.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
05:42 PM

الطماطم المحلية تسجل أعلى نسب ارتفاع الأسعار.. والحري والنعيمي الأقل

"سبق" تسلّط الضوء على البيانات الواردة بتقرير هيئة الإحصاء للسلع

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قاسم الخبراني - الرياض
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13,525

كشف تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 0.6% بالمقارنة مع نظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر أغسطس الماضي؛ إذ كان 0.3%.

وجاءت الطماطم المحلية من بين السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بشهر أغسطس، محتلة المرتبة الأولى في الارتفاع، بينما جاءت الكوسة ثانية، والطماطم المستوردة ثالثة، والخس المحلي رابعًا.

وجاء الغنم الحري والنعيمي وحديد التسليح بأنواعه والفاصوليا، من بين السلع والخدمات الاقل نسب ارتفاع في الفترة ذاتها.

وتستعرض "سبق"، بحسب تقرير هيئة الإحصاء للسلع والخدمات التي سجلت أعلى نسب ارتفاع في شهر سبتمبر؛ حيث جاءت على النحو الآتي:

1- الطماطم المحلية

2- الكوسة

3- الطماطم المستوردة

4- الخس المحلي

5- شمام محلي

6- المنيوم

7- أسلاك كهرباء 6مم وطني

8- حديد تسليح 6مم وطني

9- كيابل 95 مم وطني.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية بنسبة تزيد على 2.6%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.9% أو أكثر، لافتة إلى أن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.

وبيّنت أن قسم الأغذية والمشروبات سَّجَل ارتفاعًا بنسبة 2.4%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، لافتة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرًا لثقله في المؤشر.

وأوضحت أن قسم النقل سجّل ارتفاعًا بنسبة 5.9% متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9%، كما سجّل قسم الاتصالات ارتفاعًا بلغت نسبته 2.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2%.

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