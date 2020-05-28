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إعلان مثير.. سافر اليابان واحصل على 700 ريال يوميًّا.. هنا التفاصيل

قسائم يحصل عليها السائح فور وصوله وخروجه من المطار

أعلنت الحكومة اليابانية عن برنامج تحفيزي مثير للغاية، عبارة عن قسائم يومية بقيمة تصل إلى 185 دولارًا أمريكيًا، أي ما يساوي تقريبًا 700 ريال سعودي للسياح الأجانب الذين يزورون اليابان.

وتفصيلاً: تهدف الحكومة اليابانية إلى تنشيط صناعة السياحة بعد أن قررت السماح باستقبال السياح وفقًا لبروتوكول الصحة العالمية، وأعلنت مبادرة "العودة للسفر".

ويحصل السياح الذين يسافرون إلى اليابان على قسائم مالية تصل إلى 20 ألف ين، فيما خصصت الحكومة اليابانية 1.35 تريليون ين (12.5 مليار دولار) للمبادرة التي تهدف إلى الوصول لملايين السياح.

ويحصل الزائر على القسائم فور وصوله وخروجه من المطار، وتستخدم تلك القسائم في كل شيء في اليابان عدا النقل والطيران، وسيتم تطبيق المبادرة المثيرة للجدل في شهر يوليو القادم.

وكان وزير السياحة الياباني كازويوشي أكابا أعلن أن بلاده وصلت لرقم قياسي في عام 2019؛ حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين بنسبة 2.2 في المئة، وبلغ نحو 31.88 مليون سائح؛ وفقاً لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

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إعلان مثير.. سافر اليابان واحصل على 700 ريال يوميًّا.. هنا التفاصيل
سبق

أعلنت الحكومة اليابانية عن برنامج تحفيزي مثير للغاية، عبارة عن قسائم يومية بقيمة تصل إلى 185 دولارًا أمريكيًا، أي ما يساوي تقريبًا 700 ريال سعودي للسياح الأجانب الذين يزورون اليابان.

وتفصيلاً: تهدف الحكومة اليابانية إلى تنشيط صناعة السياحة بعد أن قررت السماح باستقبال السياح وفقًا لبروتوكول الصحة العالمية، وأعلنت مبادرة "العودة للسفر".

ويحصل السياح الذين يسافرون إلى اليابان على قسائم مالية تصل إلى 20 ألف ين، فيما خصصت الحكومة اليابانية 1.35 تريليون ين (12.5 مليار دولار) للمبادرة التي تهدف إلى الوصول لملايين السياح.

ويحصل الزائر على القسائم فور وصوله وخروجه من المطار، وتستخدم تلك القسائم في كل شيء في اليابان عدا النقل والطيران، وسيتم تطبيق المبادرة المثيرة للجدل في شهر يوليو القادم.

وكان وزير السياحة الياباني كازويوشي أكابا أعلن أن بلاده وصلت لرقم قياسي في عام 2019؛ حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين بنسبة 2.2 في المئة، وبلغ نحو 31.88 مليون سائح؛ وفقاً لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:09 PM

إعلان مثير.. سافر اليابان واحصل على 700 ريال يوميًّا.. هنا التفاصيل

قسائم يحصل عليها السائح فور وصوله وخروجه من المطار

A A A
خالد خليل - الرياض
4
9,695

أعلنت الحكومة اليابانية عن برنامج تحفيزي مثير للغاية، عبارة عن قسائم يومية بقيمة تصل إلى 185 دولارًا أمريكيًا، أي ما يساوي تقريبًا 700 ريال سعودي للسياح الأجانب الذين يزورون اليابان.

وتفصيلاً: تهدف الحكومة اليابانية إلى تنشيط صناعة السياحة بعد أن قررت السماح باستقبال السياح وفقًا لبروتوكول الصحة العالمية، وأعلنت مبادرة "العودة للسفر".

ويحصل السياح الذين يسافرون إلى اليابان على قسائم مالية تصل إلى 20 ألف ين، فيما خصصت الحكومة اليابانية 1.35 تريليون ين (12.5 مليار دولار) للمبادرة التي تهدف إلى الوصول لملايين السياح.

ويحصل الزائر على القسائم فور وصوله وخروجه من المطار، وتستخدم تلك القسائم في كل شيء في اليابان عدا النقل والطيران، وسيتم تطبيق المبادرة المثيرة للجدل في شهر يوليو القادم.

وكان وزير السياحة الياباني كازويوشي أكابا أعلن أن بلاده وصلت لرقم قياسي في عام 2019؛ حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين بنسبة 2.2 في المئة، وبلغ نحو 31.88 مليون سائح؛ وفقاً لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

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