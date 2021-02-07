وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة.

الشمالية.. 50 جولة تفتيشية على المنشآت للتأكد من الإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-07 نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة. وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 02:57 PM

الشمالية.. 50 جولة تفتيشية على المنشآت للتأكد من الإجراءات الاحترازية شددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين





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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.