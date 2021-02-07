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الشمالية.. 50 جولة تفتيشية على المنشآت للتأكد من الإجراءات الاحترازية

شددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

أمانة منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشمالية.. 50 جولة تفتيشية على المنشآت للتأكد من الإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:57 PM

الشمالية.. 50 جولة تفتيشية على المنشآت للتأكد من الإجراءات الاحترازية

شددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

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