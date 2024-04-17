"الصحة" : تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 7142

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 7142 حالة حتى الآن.

وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة 7142 حالة، بينها 6006 حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

وتابع : تم تسجيل 59 حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 1049 حالة وتسجيل 4 وفيات جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 87 حالة .

​وقال "متحدث الصحة": لا يوجد حتى الآن دراسات عن تأثير الفيروس على النساء الحوامل، ولكن المرأة الحامل عمومًا تمر خلال الحمل بمضاعفات، وقد تتأثر بأي فيروسات، ونوصي الحوامل الحذر الشديد.

وأضاف العبد العالي، أن حالات إصابة الحوامل المصابات بالفيروس بالمملكة قلقلة جدًا والحمد لله وضعن حملهن تحت رعاية طبية فائقة.

وجاءت الإصابات الـ 762 الجديدة حسب المدن كالتالي :

مكة المكرمة 325

المدينة المنورة 197

جده 142

الهفوف 35

الرياض 24

الدمام 18

الجبيل 4

الطائف 3

المويه 2

بيشه 2

الخبر 2

ميسان 1

ينبع 1

جازان 1

رأس تنوره 1

المظيلف 1

خميس مشيط 1

نجران 1

القنفذة 1