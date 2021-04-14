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القبض على شبكات إجرامية متخصّصة في النصب والاحتيال استولوا على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال

في مناطق مكة وعسير والشرقية.. مكوّنة من 24 باكستانياً

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق: مكة المكرّمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكوّنة من (24) مقيماً من الجنسية الباكستانية؛ تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصّية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية، كما ضبط بحوزتهم (73) هاتفاً متنقلاً لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67506) ريالات، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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القبض على شبكات إجرامية متخصّصة في النصب والاحتيال استولوا على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق: مكة المكرّمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكوّنة من (24) مقيماً من الجنسية الباكستانية؛ تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصّية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية، كما ضبط بحوزتهم (73) هاتفاً متنقلاً لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67506) ريالات، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:14 AM

القبض على شبكات إجرامية متخصّصة في النصب والاحتيال استولوا على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال

في مناطق مكة وعسير والشرقية.. مكوّنة من 24 باكستانياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق: مكة المكرّمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكوّنة من (24) مقيماً من الجنسية الباكستانية؛ تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصّية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية، كما ضبط بحوزتهم (73) هاتفاً متنقلاً لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67506) ريالات، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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