تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة
منذ بدء العمل فيها وحتى الآن من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية
قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ107 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).
يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-12
قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ107 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).
يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:11 AM
تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة
منذ بدء العمل فيها وحتى الآن من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية
قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ107 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).
يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.