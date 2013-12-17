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ضوابط جديدة لحضور الجماهير مباريات كأس الأمم الإفريقية

بات على المشجعين الذين من المقرر أن يحضروا مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الشهر المقبل، في الكاميرون؛ إظهار دليل على التطعيم وتقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا.

وصدر الإعلان في بيان مشترك وقعه وزراء الرياضة والصحة في الكاميرون، والكونجولي فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت تتزايد فيه التكهنات بإمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى، بعدما كان من المفترض أن تقام عام 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.

واستطرد البيان: "لن يتمكن المشجعون من دخول الملاعب ما لم يتم تطعيمهم بالكامل وإظهار اختبار سلبي لأقل من 72 ساعة، أو اختبار سلبي أقل من 24 ساعة".

وأضاف: "على الرغم من هذا التحدي الإضافي الذي يمثله هذا الوباء، فإن كأس أممنا يجب أن تلعب".

ومن المقرر أن ينظم حفل افتتاح البطولة التي تضم 24 منتخبًا في ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي في 9 يناير، قبل المباراة الأولى بين المنتخب المضيف وبوركينا فاسو.

وستلعب المباراة النهائية على الملعب ذاته في 6 فبراير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضوابط جديدة لحضور الجماهير مباريات كأس الأمم الإفريقية
سبق

بات على المشجعين الذين من المقرر أن يحضروا مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الشهر المقبل، في الكاميرون؛ إظهار دليل على التطعيم وتقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا.

وصدر الإعلان في بيان مشترك وقعه وزراء الرياضة والصحة في الكاميرون، والكونجولي فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت تتزايد فيه التكهنات بإمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى، بعدما كان من المفترض أن تقام عام 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.

واستطرد البيان: "لن يتمكن المشجعون من دخول الملاعب ما لم يتم تطعيمهم بالكامل وإظهار اختبار سلبي لأقل من 72 ساعة، أو اختبار سلبي أقل من 24 ساعة".

وأضاف: "على الرغم من هذا التحدي الإضافي الذي يمثله هذا الوباء، فإن كأس أممنا يجب أن تلعب".

ومن المقرر أن ينظم حفل افتتاح البطولة التي تضم 24 منتخبًا في ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي في 9 يناير، قبل المباراة الأولى بين المنتخب المضيف وبوركينا فاسو.

وستلعب المباراة النهائية على الملعب ذاته في 6 فبراير.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:16 PM

ضوابط جديدة لحضور الجماهير مباريات كأس الأمم الإفريقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات على المشجعين الذين من المقرر أن يحضروا مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الشهر المقبل، في الكاميرون؛ إظهار دليل على التطعيم وتقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا.

وصدر الإعلان في بيان مشترك وقعه وزراء الرياضة والصحة في الكاميرون، والكونجولي فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت تتزايد فيه التكهنات بإمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى، بعدما كان من المفترض أن تقام عام 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.

واستطرد البيان: "لن يتمكن المشجعون من دخول الملاعب ما لم يتم تطعيمهم بالكامل وإظهار اختبار سلبي لأقل من 72 ساعة، أو اختبار سلبي أقل من 24 ساعة".

وأضاف: "على الرغم من هذا التحدي الإضافي الذي يمثله هذا الوباء، فإن كأس أممنا يجب أن تلعب".

ومن المقرر أن ينظم حفل افتتاح البطولة التي تضم 24 منتخبًا في ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي في 9 يناير، قبل المباراة الأولى بين المنتخب المضيف وبوركينا فاسو.

وستلعب المباراة النهائية على الملعب ذاته في 6 فبراير.

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