إندونيسيا.. 479 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة
إجمالي الإصابات في البلاد 22750 والوفيات 1391
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.
وسجلت إندونيسيا أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في شرق آسيا بعد الصين.
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا.. 479 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-25
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.
وسجلت إندونيسيا أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في شرق آسيا بعد الصين.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:30 PM
إندونيسيا.. 479 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة
إجمالي الإصابات في البلاد 22750 والوفيات 1391
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.
ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.
وسجلت إندونيسيا أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في شرق آسيا بعد الصين.