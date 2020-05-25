إندونيسيا.. 479 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

إجمالي الإصابات في البلاد 22750 والوفيات 1391

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.

ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.

وسجلت إندونيسيا أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في شرق آسيا بعد الصين.