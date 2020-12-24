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أهالي النوارية بمكة المكرمة يشتكون من الانقطاع المتكرر لشبكة الجوال

شركة الاتصالات قالت إن السبب يعود لتحديث بشبكات الجيل الرابع

يشكو أهالي حي النوارية بمكة المكرمة بصفة عامة، وأهالي حي المشمس بالنوارية الغربية بصفة خاصة، من مشاكل الانقطاع المتكرر لشبكة الاتصالات السعودية، والانقطاع الكلي في فترات متفاوته خلال الفترة الماضية.

وتفصيلًا: قال الأهالي: إن الانقطاعات تؤثر سلبيًّا على أداء أبنائهم الطلبة في المنصة الإلكترونية، وعدم مقدرة البعض على تنفيذ أيٍّ من التعاملات الحكومية وغيرها مما تسبب لهم، وكان للانقطاع موعد ومشهد آخر؛ حيث تكرر نفس سيناريو الشلل الكلي للشبكة هذا اليوم.

وأوضح الأهالي أنهم تواصلوا مع شركة الاتصالات وكانت الإفادة بأن تحديثًا في شبكات الجيل الرابع سبب في هذا الانقطاع ولم يتم حل مشكلة هذا الانقطاع إلى الآن.

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أهالي النوارية بمكة المكرمة يشتكون من الانقطاع المتكرر لشبكة الجوال
سبق

يشكو أهالي حي النوارية بمكة المكرمة بصفة عامة، وأهالي حي المشمس بالنوارية الغربية بصفة خاصة، من مشاكل الانقطاع المتكرر لشبكة الاتصالات السعودية، والانقطاع الكلي في فترات متفاوته خلال الفترة الماضية.

وتفصيلًا: قال الأهالي: إن الانقطاعات تؤثر سلبيًّا على أداء أبنائهم الطلبة في المنصة الإلكترونية، وعدم مقدرة البعض على تنفيذ أيٍّ من التعاملات الحكومية وغيرها مما تسبب لهم، وكان للانقطاع موعد ومشهد آخر؛ حيث تكرر نفس سيناريو الشلل الكلي للشبكة هذا اليوم.

وأوضح الأهالي أنهم تواصلوا مع شركة الاتصالات وكانت الإفادة بأن تحديثًا في شبكات الجيل الرابع سبب في هذا الانقطاع ولم يتم حل مشكلة هذا الانقطاع إلى الآن.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:34 PM

أهالي النوارية بمكة المكرمة يشتكون من الانقطاع المتكرر لشبكة الجوال

شركة الاتصالات قالت إن السبب يعود لتحديث بشبكات الجيل الرابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يشكو أهالي حي النوارية بمكة المكرمة بصفة عامة، وأهالي حي المشمس بالنوارية الغربية بصفة خاصة، من مشاكل الانقطاع المتكرر لشبكة الاتصالات السعودية، والانقطاع الكلي في فترات متفاوته خلال الفترة الماضية.

وتفصيلًا: قال الأهالي: إن الانقطاعات تؤثر سلبيًّا على أداء أبنائهم الطلبة في المنصة الإلكترونية، وعدم مقدرة البعض على تنفيذ أيٍّ من التعاملات الحكومية وغيرها مما تسبب لهم، وكان للانقطاع موعد ومشهد آخر؛ حيث تكرر نفس سيناريو الشلل الكلي للشبكة هذا اليوم.

وأوضح الأهالي أنهم تواصلوا مع شركة الاتصالات وكانت الإفادة بأن تحديثًا في شبكات الجيل الرابع سبب في هذا الانقطاع ولم يتم حل مشكلة هذا الانقطاع إلى الآن.

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