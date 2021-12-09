النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زاره ولي العهد.. تعرَّف على متحف الفن الإسلامي في الدوحة

أقام سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، مأدبة عشاء تكريمًا لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في متحف الفن الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعتبر متحف الفن الإسلامي واحدًا من أهم وأكبر المباني الثقافية في الدوحة؛ بما يعكسه من ازدهار المشهد الثقافي في دولة قطر.

مبنى المتحف

ويُعد متحف الفن الإسلامي واحدًا من أهم وأعرق المتاحف الإسلامية الموجودة بالعالم، وأصبح مبنى المتحف الذي صممه المعماري الشهير آي. إم. باي رمزًا من رموز قطر؛ إذ يشكل بإطلالته الخلابة على الخليج أساس المشهد الثقافي في الدوحة.

يقع المتحف الكبير على حافة ميناء الدوحة على مساحة شاسعة تبلغ 45000 م2، ويستمد المتحف الواقع على أرض مستصلحة داخل مياه الكورنيش تأثيره من الفن المعماري الإسلامي.
ويتكون مبنى المتحف من الحجر الكلسي الذي يعكس تغيرات الضوء، ويحولها إلى ظلال متعددة، تختلف مع تقدم ساعات النهار.

أما الأنماط الهندسية الخاصة بالعالم الإسلامي فتُزيّن فضاءات المتحف، وتُبيّن ضخامة البناء من الداخل. كما خلق التنوع في القوام والمواد الخشبية والحجرية المستعملة داخل المتحف بيئة فريدة، تتناسب مع مجموعة مقتنياته المذهلة.

مقتنياته
يضم متحف الفن الإسلامي واحدة من أفضل مجموعات الفن الإسلامي في جميع أنحاء العالم؛ إذ يتضمن روائع حقيقية قادمة من ثلاث قارات، تمثل التنوع الموجود في التراث الإسلامي.

كما يحتوي على عدد كبير من الكتب الدينية، والوثائق، والمخطوطات الأثرية النادرة، إضافة إلى بعض الأحجار النفيسة ذات القيمة الكبيرة تاريخيًّا. كما يضم أيضًا مجموعة رائعة من العملات المعدنية، التي صُنعت من المعادن النفيسة والأصيلة، مثل: الذهب، والفضة، والنحاس. ويرجع تاريخ تلك العملات إلى العصور القديمة، وأزمنة ما قبل الإسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زاره ولي العهد.. تعرَّف على متحف الفن الإسلامي في الدوحة
سبق

أقام سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، مأدبة عشاء تكريمًا لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في متحف الفن الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعتبر متحف الفن الإسلامي واحدًا من أهم وأكبر المباني الثقافية في الدوحة؛ بما يعكسه من ازدهار المشهد الثقافي في دولة قطر.

مبنى المتحف

ويُعد متحف الفن الإسلامي واحدًا من أهم وأعرق المتاحف الإسلامية الموجودة بالعالم، وأصبح مبنى المتحف الذي صممه المعماري الشهير آي. إم. باي رمزًا من رموز قطر؛ إذ يشكل بإطلالته الخلابة على الخليج أساس المشهد الثقافي في الدوحة.

يقع المتحف الكبير على حافة ميناء الدوحة على مساحة شاسعة تبلغ 45000 م2، ويستمد المتحف الواقع على أرض مستصلحة داخل مياه الكورنيش تأثيره من الفن المعماري الإسلامي.
ويتكون مبنى المتحف من الحجر الكلسي الذي يعكس تغيرات الضوء، ويحولها إلى ظلال متعددة، تختلف مع تقدم ساعات النهار.

أما الأنماط الهندسية الخاصة بالعالم الإسلامي فتُزيّن فضاءات المتحف، وتُبيّن ضخامة البناء من الداخل. كما خلق التنوع في القوام والمواد الخشبية والحجرية المستعملة داخل المتحف بيئة فريدة، تتناسب مع مجموعة مقتنياته المذهلة.

مقتنياته
يضم متحف الفن الإسلامي واحدة من أفضل مجموعات الفن الإسلامي في جميع أنحاء العالم؛ إذ يتضمن روائع حقيقية قادمة من ثلاث قارات، تمثل التنوع الموجود في التراث الإسلامي.

كما يحتوي على عدد كبير من الكتب الدينية، والوثائق، والمخطوطات الأثرية النادرة، إضافة إلى بعض الأحجار النفيسة ذات القيمة الكبيرة تاريخيًّا. كما يضم أيضًا مجموعة رائعة من العملات المعدنية، التي صُنعت من المعادن النفيسة والأصيلة، مثل: الذهب، والفضة، والنحاس. ويرجع تاريخ تلك العملات إلى العصور القديمة، وأزمنة ما قبل الإسلام.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:02 AM

زاره ولي العهد.. تعرَّف على متحف الفن الإسلامي في الدوحة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,312

أقام سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، مأدبة عشاء تكريمًا لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في متحف الفن الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعتبر متحف الفن الإسلامي واحدًا من أهم وأكبر المباني الثقافية في الدوحة؛ بما يعكسه من ازدهار المشهد الثقافي في دولة قطر.

مبنى المتحف

ويُعد متحف الفن الإسلامي واحدًا من أهم وأعرق المتاحف الإسلامية الموجودة بالعالم، وأصبح مبنى المتحف الذي صممه المعماري الشهير آي. إم. باي رمزًا من رموز قطر؛ إذ يشكل بإطلالته الخلابة على الخليج أساس المشهد الثقافي في الدوحة.

يقع المتحف الكبير على حافة ميناء الدوحة على مساحة شاسعة تبلغ 45000 م2، ويستمد المتحف الواقع على أرض مستصلحة داخل مياه الكورنيش تأثيره من الفن المعماري الإسلامي.
ويتكون مبنى المتحف من الحجر الكلسي الذي يعكس تغيرات الضوء، ويحولها إلى ظلال متعددة، تختلف مع تقدم ساعات النهار.

أما الأنماط الهندسية الخاصة بالعالم الإسلامي فتُزيّن فضاءات المتحف، وتُبيّن ضخامة البناء من الداخل. كما خلق التنوع في القوام والمواد الخشبية والحجرية المستعملة داخل المتحف بيئة فريدة، تتناسب مع مجموعة مقتنياته المذهلة.

مقتنياته
يضم متحف الفن الإسلامي واحدة من أفضل مجموعات الفن الإسلامي في جميع أنحاء العالم؛ إذ يتضمن روائع حقيقية قادمة من ثلاث قارات، تمثل التنوع الموجود في التراث الإسلامي.

كما يحتوي على عدد كبير من الكتب الدينية، والوثائق، والمخطوطات الأثرية النادرة، إضافة إلى بعض الأحجار النفيسة ذات القيمة الكبيرة تاريخيًّا. كما يضم أيضًا مجموعة رائعة من العملات المعدنية، التي صُنعت من المعادن النفيسة والأصيلة، مثل: الذهب، والفضة، والنحاس. ويرجع تاريخ تلك العملات إلى العصور القديمة، وأزمنة ما قبل الإسلام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,355
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,622
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة