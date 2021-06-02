وبينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق تلقت 10551 بلاغاً عن الحالات المرضية، و6493 بلاغاً ناتجاً عن حوادث مختلفة، وأوضحت أن معدل البلاغات وصل إلى 568 بلاغًا في اليوم، بواقع 23 بلاغًا لكل ساعة.

تلقت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 17044 بلاغًا خلال شهر مايو 2021 الماضي، ما بين حوادث وحالات مرضية.

الهلال الأحمر بجدة يتلقى 17044 حالة إسعافية خلال مايو عبدالله الراجحي سبق 2021-06-02 تلقت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 17044 بلاغًا خلال شهر مايو 2021 الماضي، ما بين حوادث وحالات مرضية. وبينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق تلقت 10551 بلاغاً عن الحالات المرضية، و6493 بلاغاً ناتجاً عن حوادث مختلفة، وأوضحت أن معدل البلاغات وصل إلى 568 بلاغًا في اليوم، بواقع 23 بلاغًا لكل ساعة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 02:59 PM

الهلال الأحمر بجدة يتلقى 17044 حالة إسعافية خلال مايو بمعدل يومي 568 بلاغًا ما بين حوادث وحالات مرضية





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تلقت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 17044 بلاغًا خلال شهر مايو 2021 الماضي، ما بين حوادث وحالات مرضية.

وبينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق تلقت 10551 بلاغاً عن الحالات المرضية، و6493 بلاغاً ناتجاً عن حوادث مختلفة، وأوضحت أن معدل البلاغات وصل إلى 568 بلاغًا في اليوم، بواقع 23 بلاغًا لكل ساعة.