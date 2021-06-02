النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال الأحمر بجدة يتلقى 17044 حالة إسعافية خلال مايو

بمعدل يومي 568 بلاغًا ما بين حوادث وحالات مرضية

تلقت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 17044 بلاغًا خلال شهر مايو 2021 الماضي، ما بين حوادث وحالات مرضية.

وبينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق تلقت 10551 بلاغاً عن الحالات المرضية، و6493 بلاغاً ناتجاً عن حوادث مختلفة، وأوضحت أن معدل البلاغات وصل إلى 568 بلاغًا في اليوم، بواقع 23 بلاغًا لكل ساعة.

هيئة الهلال الأحمر محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهلال الأحمر بجدة يتلقى 17044 حالة إسعافية خلال مايو
سبق

تلقت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 17044 بلاغًا خلال شهر مايو 2021 الماضي، ما بين حوادث وحالات مرضية.

وبينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق تلقت 10551 بلاغاً عن الحالات المرضية، و6493 بلاغاً ناتجاً عن حوادث مختلفة، وأوضحت أن معدل البلاغات وصل إلى 568 بلاغًا في اليوم، بواقع 23 بلاغًا لكل ساعة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:59 PM

الهلال الأحمر بجدة يتلقى 17044 حالة إسعافية خلال مايو

بمعدل يومي 568 بلاغًا ما بين حوادث وحالات مرضية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
382

تلقت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 17044 بلاغًا خلال شهر مايو 2021 الماضي، ما بين حوادث وحالات مرضية.

وبينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن الفرق تلقت 10551 بلاغاً عن الحالات المرضية، و6493 بلاغاً ناتجاً عن حوادث مختلفة، وأوضحت أن معدل البلاغات وصل إلى 568 بلاغًا في اليوم، بواقع 23 بلاغًا لكل ساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة