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رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال

منحت جامعة الملك خالد مساعد رئيس بلدية بللحمر محمد بن عامر عبدالوهاب المتحمي درجة الماجستير، من قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وكان البحث "بعنوان أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية".

"سبق" تهنئ "المتحمي" وتتمنى له دوام التقدم والتوفيق في حياته العلمية والعملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال
سبق

منحت جامعة الملك خالد مساعد رئيس بلدية بللحمر محمد بن عامر عبدالوهاب المتحمي درجة الماجستير، من قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وكان البحث "بعنوان أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية".

"سبق" تهنئ "المتحمي" وتتمنى له دوام التقدم والتوفيق في حياته العلمية والعملية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
06:32 PM

رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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منحت جامعة الملك خالد مساعد رئيس بلدية بللحمر محمد بن عامر عبدالوهاب المتحمي درجة الماجستير، من قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وكان البحث "بعنوان أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية".

"سبق" تهنئ "المتحمي" وتتمنى له دوام التقدم والتوفيق في حياته العلمية والعملية.

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