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بعثة الأخضر تغادر إلى "هانوي".. استعدادًا لمواجهة فيتنام

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، ظهرغدٍ الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وسيواجه الأخضر نظيره الفيتنامي على ملعب ماي دينه الوطني "هانوي"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخب السعودي كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعثة الأخضر تغادر إلى "هانوي".. استعدادًا لمواجهة فيتنام
سبق

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، ظهرغدٍ الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وسيواجه الأخضر نظيره الفيتنامي على ملعب ماي دينه الوطني "هانوي"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
07:40 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
10:59 PM

بعثة الأخضر تغادر إلى "هانوي".. استعدادًا لمواجهة فيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، ظهرغدٍ الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وسيواجه الأخضر نظيره الفيتنامي على ملعب ماي دينه الوطني "هانوي"، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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