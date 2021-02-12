النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في 3 دول.. 1731 إصابة جديدة بالنمسا و1453 حالة باليابان و32 بالسودان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل عدد الحالات المسجلة بالجائحة إلى 430861 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى الآن إلى أكثر من 407 آلاف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8170 وفاة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و67 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 412515 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6817 وفاة.

السودان

سجًل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، وتعافي 75 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27820 إصابة، متضمنة 1756 وفاة، وتعافي 20760 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 3 دول.. 1731 إصابة جديدة بالنمسا و1453 حالة باليابان و32 بالسودان
سبق

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل عدد الحالات المسجلة بالجائحة إلى 430861 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى الآن إلى أكثر من 407 آلاف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8170 وفاة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و67 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 412515 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6817 وفاة.

السودان

سجًل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، وتعافي 75 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27820 إصابة، متضمنة 1756 وفاة، وتعافي 20760 حالة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:23 PM

كورونا في 3 دول.. 1731 إصابة جديدة بالنمسا و1453 حالة باليابان و32 بالسودان

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
67

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل عدد الحالات المسجلة بالجائحة إلى 430861 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى الآن إلى أكثر من 407 آلاف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8170 وفاة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و67 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 412515 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6817 وفاة.

السودان

سجًل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، وتعافي 75 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27820 إصابة، متضمنة 1756 وفاة، وتعافي 20760 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,472
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة