كورونا في 3 دول.. 1731 إصابة جديدة بالنمسا و1453 حالة باليابان و32 بالسودان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل عدد الحالات المسجلة بالجائحة إلى 430861 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان بأن عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى الآن إلى أكثر من 407 آلاف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8170 وفاة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و67 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 412515 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6817 وفاة.

السودان

سجًل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، وتعافي 75 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27820 إصابة، متضمنة 1756 وفاة، وتعافي 20760 حالة.