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أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي القادسية.. بمناسبة الصعود لدوري المحترفين

عودة الفريق إلى دوري الأضواء إضافة لرياضة الشرقية

سبق - الدمام
هنأ أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن عودة نادي القادسية إلى دوري الأضواء، يضيف إلى رياضة الشرقية المزيد من التوهج، وعامل دافع لتحفيز الطاقات الرياضية، مبيناً أن القادسية بما يمثله من تاريخ ومنجزات، وما قدمه لرياضة المملكة من أسماء، يجعل على إدارة النادي وجماهيره ومحبيه واجب التكاتف والتعاون لاستمرار المنافسة في الموسم القادم، وتحقيق المنجزات، متمنياً للنادي وجماهيره التوفيق.

كما هنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونوه الأمير أحمد بالدعم السخي للقطاع الرياضي، مما عزز من التنافسية بين الأندية، مشيداً سموه بما بذلته إدارة نادي القادسية والأطقم الفنية والإدارية من جهود لتحقيق الصعود، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود، والعمل على تنمية موارد النادي، وإتاحة المجال لجماهيره للمساهمة في مواصلة رحلة النجاح، مؤملاً أن يكون هذا الصعود دافعاً لبقية أندية المنطقة لمواصلة التطلع للمنافسة في مختلف المجالات الرياضية، متمنياً لمنسوبي نادي القادسية وجماهيره التوفيق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي القادسية.. بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
سبق

سبق - الدمام
هنأ أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن عودة نادي القادسية إلى دوري الأضواء، يضيف إلى رياضة الشرقية المزيد من التوهج، وعامل دافع لتحفيز الطاقات الرياضية، مبيناً أن القادسية بما يمثله من تاريخ ومنجزات، وما قدمه لرياضة المملكة من أسماء، يجعل على إدارة النادي وجماهيره ومحبيه واجب التكاتف والتعاون لاستمرار المنافسة في الموسم القادم، وتحقيق المنجزات، متمنياً للنادي وجماهيره التوفيق.

كما هنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونوه الأمير أحمد بالدعم السخي للقطاع الرياضي، مما عزز من التنافسية بين الأندية، مشيداً سموه بما بذلته إدارة نادي القادسية والأطقم الفنية والإدارية من جهود لتحقيق الصعود، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود، والعمل على تنمية موارد النادي، وإتاحة المجال لجماهيره للمساهمة في مواصلة رحلة النجاح، مؤملاً أن يكون هذا الصعود دافعاً لبقية أندية المنطقة لمواصلة التطلع للمنافسة في مختلف المجالات الرياضية، متمنياً لمنسوبي نادي القادسية وجماهيره التوفيق.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
07:16 PM

أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي القادسية.. بمناسبة الصعود لدوري المحترفين

عودة الفريق إلى دوري الأضواء إضافة لرياضة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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سبق - الدمام
هنأ أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن عودة نادي القادسية إلى دوري الأضواء، يضيف إلى رياضة الشرقية المزيد من التوهج، وعامل دافع لتحفيز الطاقات الرياضية، مبيناً أن القادسية بما يمثله من تاريخ ومنجزات، وما قدمه لرياضة المملكة من أسماء، يجعل على إدارة النادي وجماهيره ومحبيه واجب التكاتف والتعاون لاستمرار المنافسة في الموسم القادم، وتحقيق المنجزات، متمنياً للنادي وجماهيره التوفيق.

كما هنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مجلس إدارة وجمهور نادي القادسية من محافظة الخبر، بعد صعوده من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونوه الأمير أحمد بالدعم السخي للقطاع الرياضي، مما عزز من التنافسية بين الأندية، مشيداً سموه بما بذلته إدارة نادي القادسية والأطقم الفنية والإدارية من جهود لتحقيق الصعود، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود، والعمل على تنمية موارد النادي، وإتاحة المجال لجماهيره للمساهمة في مواصلة رحلة النجاح، مؤملاً أن يكون هذا الصعود دافعاً لبقية أندية المنطقة لمواصلة التطلع للمنافسة في مختلف المجالات الرياضية، متمنياً لمنسوبي نادي القادسية وجماهيره التوفيق.

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