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"التحالف" يعترض ويدمِّر طائرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية قبل استهدافها المملكة

أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعترض ويدمِّر طائرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية قبل استهدافها المملكة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
12:03 AM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
01:29 AM

"التحالف" يعترض ويدمِّر طائرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية قبل استهدافها المملكة

أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,353

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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