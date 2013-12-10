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أمير تبوك يوجّه بالسماح للشباب بدخول الأسواق والمجمعات التجارية

طالب بالالتزام بالذوق العام

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المجمعات التجارية عدم منع دخول الشباب لهذه الأماكن، وتضمن التوجيه أهمية الالتزام بالآداب العامة والذوق العام وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجاوزات أو إساءات، لتطبق بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وجاء هذا التوجيه لتحقيق المساواة بين الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب لارتياد الأماكن الترفيهية والمطاعم والأسواق، بعد أن كانت بعض المجمعات التجارية في تبوك تغلق أبوابها أمام الشباب خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

أمير تبوك السماح للشباب بدخول الأسواق والمجمعات التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يوجّه بالسماح للشباب بدخول الأسواق والمجمعات التجارية
سبق

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المجمعات التجارية عدم منع دخول الشباب لهذه الأماكن، وتضمن التوجيه أهمية الالتزام بالآداب العامة والذوق العام وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجاوزات أو إساءات، لتطبق بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وجاء هذا التوجيه لتحقيق المساواة بين الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب لارتياد الأماكن الترفيهية والمطاعم والأسواق، بعد أن كانت بعض المجمعات التجارية في تبوك تغلق أبوابها أمام الشباب خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
07:21 PM

أمير تبوك يوجّه بالسماح للشباب بدخول الأسواق والمجمعات التجارية

طالب بالالتزام بالذوق العام

A A A
نواف الغضوري - تبوك
9
7,037

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المجمعات التجارية عدم منع دخول الشباب لهذه الأماكن، وتضمن التوجيه أهمية الالتزام بالآداب العامة والذوق العام وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجاوزات أو إساءات، لتطبق بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وجاء هذا التوجيه لتحقيق المساواة بين الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب لارتياد الأماكن الترفيهية والمطاعم والأسواق، بعد أن كانت بعض المجمعات التجارية في تبوك تغلق أبوابها أمام الشباب خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

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